Cuatro grupos de científicos compiten por un objetivo común: detectar el cáncer en 10 minutos mediante un análisis de sangre

The Guardian también registró competencia académica, como la de los investigadores de Johns Hopkins University, de Estados Unidos, que perfeccionan un potencial análisis de sangre, CancerSEEK que cubre ocho tipos del mal y la Universidad de Queensland, en Australia, que desarrollaron un “examen de 10 minutos” basado en la metilación del ADN (la incorporación de metilo en algunos de los nucleótidos, que puede afectar sus propiedades), que funciona como una pregunta por sí o por no a la presencia de células malignas, aunque no las ubica.