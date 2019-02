Damián Condori revela cómo era el cuoteo judicial y los padrinazgos políticos

Para el exdirigente de la CSUTCB, algo similar ocurrió con el caso de Víctor Borda, actual presidente de la cámara de Diputados, de quien salió a la luz un audio en que presuntamente habla con un operador político de Potosí y pide apoyo para su candidato al Tribunal de Justicia de Bolivia: Edwin Aguayo.

Damian Condori ahora es líder de Bolivia Somos Todos. Foto de archivo.

El exdirigente de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Damián Condori, explicó los vínculos entre organizaciones sociales y asambleístas para favorecer a determinados postulantes en Elecciones Judiciales. Aseveró que ninguno de los candidatos puede decir que no tiene padrino.

Condori, en entrevista con ERBOL, relató su experiencia en 2011, cuando se realizaron las primeras Elecciones Judiciales, y él era dirigente campesino aún afín al Movimiento al Socialismo (MAS).

“Ningún candidato del Órgano Judicial puede decir que no tenía padrinos. Todos los que están en el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, no pueden decir que no tienen ninguna relación con los dirigentes sindicales, por ende con los diputados”, sostuvo.

El chuquisaqueño indicó que siendo dirigente se acercaban profesionales para pedir apoyo con resoluciones, credenciales u otro tipo de respaldo a su postulación para magistrados. Señaló que esos juristas querían llegar como sea al cargo y usaban a las organizaciones sociales para llegar a su objetivo.

Recordó que después de las Elecciones Judiciales, dirigentes de Potosí le dijeron que habían puesto a varios magistrados, incluso a Pastor Mamani, quien generó polémica por declararse admirador de Evo Morales y fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En 2017, el mismo fue electo como magistrado suplente del Tribunal Constitucional.

“Nosotros como Potosí le metemos tres o cuatro como autoridades judiciales ¿Ustedes como Chuquisaca cuántos han metido?”. Así fue la charla que según Condori tuvo con dirigentes potosinos.

Afirmó que el esquema también se ejercía en la Asamblea Legislativa, que es la encargada de preseleccionar a los candidatos que van en las papeletas en las Elecciones Judiciales.

Condori explicó que los diputados del MAS también responden a las organizaciones sociales, y entonces siguen los mandatos del ámbito sindical para elegir a quienes serán tomados en cuenta para la elección judicial.

Para Condori, algo similar ocurrió con el caso del diputado Víctor Borda, de quien salió a la luz un audio en que presuntamente habla con un operador político de Potosí y pide apoyo para su candidato al TSJ: Edwin Aguayo.

El exdirigente manifestó que ese tipo de prácticas de cuoteo se deben a que el MAS tiene los dos tercios en la Asamblea, lo que le da el control no sólo de preseleccionar a los magistrados, sino también elegir vocales electorales y Defensor del Pueblo.

Hizo votos para que en las próximas elecciones generales ningún partido tenga dos tercios, por el bien de la democracia.

Condori tras alejarse del MAS fue candidato a la Gobernación de Chuquisaca y no accedió a segunda vuelta contra Esteban Urquizo, por una polémica decisión del Tribunal Electoral. Después fue encarcelado por el caso Fondo Indígena, a pesar de que devolvió los más 600 mil bolivianos que recibió.

