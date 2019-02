Decapitan a un niño de seis años en Arabia Saudí delante de su madre «por ser de una rama equivocada del Islam»

Zakaria Al-Jaber, de seis años, fue decapitado con un trozo de cristal mientras su madre trató desesperadamente de salvarlo en Arabia Saudita.

Según informan medios locales, el niño estaba en un taxi con su madre camino al santuario del Profeta Muhammad en Medina cuando el conductor detuvo el coche y obligó al niño a salir.

Lo arrastró a un área cerca de una cafetería en el vecindario de Al-Tilal, antes de romper una botella de vidrio, según informaciones deTMV. El taxista le cortó la garganta con un trozo de vidrio y después lo apuñaló repetidamente mientras su madre y un oficial de policía intentaron detener el brutal ataque.

No se sabe con seguridad por qué el conductor atacó al niño, pero los funcionarios saudíes han denunciado que padecía problemas de salud mental. Sin embargo, la organización Shia Rights Watch afirmó que el menor fue asesinado en un acto de violencia sectaria.

La organización dijo que un hombre desconocido le había preguntado a la madre si era chiíta momentos antes del ataque. Shia Rights Watch, cuya sede se encuentra en Washington DC, dijo que la decapitación debe investigarse lo antes posible.

Agregaron: «Shia Rights Watch, otras ONG de derechos humanos y activistas luchan por los derechos de esta minoría a través de campañas. Sin embargo, la población sigue sufriendo debido a la falta de compromiso internacional para poner fin a tales violaciones. La decapitación de un niño pequeño de esta manera debe abordarse lo antes posible».

Smallest coffins are the heaviest 💔

That's barbaric how that Saudi driver beheaded 6years old Zakariya. You don't need to be a Shia or Sunni. Try to be a a Human first. Justice Delayed means Justice Denied. #JusticeForZakaria pic.twitter.com/GXa0LHovMd