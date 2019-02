Difundieron un video inédito del interrogatorio a Michael Jackson por abuso de menores

En el material de 1996, el ” Rey del Pop” aparece riéndose y bostezando cuando se le pregunta sobre su conducta sexual inapropiada

Cuando decide hablar, aclara que no es homosexual y hace referencia a la religión diciendo que “Jesús siempre se rodeó de niños, así fue como me criaron, para ser así e imitarlo”.

“Quiero aclarar que si la gente escucha una mentira el tiempo suficiente, la cree. Han mentido sobre mi. Soy un afroamericano, estoy orgullo de eso, me honra. El rumor del aclarado de piel es un rumor. No me blanqueo la piel. No soy gay“, se defiende Jackson.