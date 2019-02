Diputada cree que el MAS ganará en primera vuelta y con más de 2/3 en la Asamblea

Silva dijo que el MAS no tiene con quién debatir rumbo a las elecciones nacionales de octubre de 2019.

La diputada Valeria Silva: Foto: ANF

La Paz, 19 de febrero (ANF).- El Movimiento al Socialismo está en el camino de ganar las elecciones nacionales en octubre de 2019 en primera vuelta y conformar la Asamblea Legislativa Plurinacional con más de dos tercios”, aseguró la diputada Valeria Silva.

La legisladora cree que este escenario favorable para el MAS es producto de la ausencia de opositores que puedan debatir con el partido gobernante, porque han optado por profundizar una “consigna vacía” como el Bolivia dijo No.

“Estamos en el camino de ganar en primera vuelta y a componer la Asamblea con más de dos tercios, porque no tenemos a nadie (opositor) al frente, mientras la oposición va a profundizar en una consigna vacía, el país va a tomar sus decisiones para las próximas elecciones”, afirmó.

Desestimó que los candidatos a la presidencia, Carlos Mesa, Oscar Ortiz o Félix Patzi sean contendientes de Evo Morales. “No han mostrado una posibilidad de hacer debate político”, sostuvo.

Silva insistió que “el MAS va a volver a ganar y tendrá nuevamente el poder en la Asamblea Legislativa”, aunque la oposición asegura que el oficialismo ya no tienen posibilidades de salir victorioso de los comicios de octubre.

Por su parte, su colega David Ramos dijo que la “oposición debería dejar la chicana jurídica y la chicana de la movilización y plantearse otra estrategia”, para hacer frente al gobernante MAS en los comicios de octubre de 2019.

Para el MAS la última palabra está en el pueblo “hay que pedir e implorar al soberano, el protagonista y la última palabra es del soberano y del pueblo, con su voto en las urnas que dirás en las elecciones”, afirmó.

Silva acotó que mientras la oposición no genera una alternativa, los bolivianos van a decidir en los comicios no en base a si me gusta o no Evo Morales o si nos gusta o no el resultado del 21F, sino “vamos a componer la Asamblea y vamos a decidir el futuro político de Bolivia”, señaló.

Fuente: https://www.noticiasfides.com