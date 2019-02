Donald Trump dio un ultimátum a Nicolás Maduro, según los venezolanos exiliados en Miami

Barboza tiene esperanzas: “Todo indica que vamos a juntar toda la fuerza en común para que entre la ayuda humanitaria. ¿Qué va a pasar en el momento? No sé. Porque eso depende de Maduro y sus secuaces. Esto se cuece minuto a minuto“. En cambio, Rivero no: “No va a haber facilitación para que entre la ayuda humanitaria. No hay una articulación de la parte que puede enfrentar al régimen. Si la enfrenta, va a haber problemas internos, en los que van a participar colectivos, la guerrilla colombiana”.