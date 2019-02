El 82% opina que Morales hace mal en dar su apoyo a Maduro

La oposición afirma que el Primer Mandatario “se está convirtiendo en cómplice del genocidio en Venezuela” por apoyar a su homólogo. El MAS rechaza.

El presidente Evo Morales asumió una férrea defensa de su homólogo Nicolás Maduro, pero el 82% de consultados por Mercados y Muestras para Página Siete considera que hace mal en apoyar al mandatario venezolano.

Sólo el 11% cree que el Jefe de Estado hace bien en respaldar el régimen de Maduro, mientras que el 7% no sabe, no responde (ver detalles en la infografía).

Morales es uno de los pocos mandatarios que respaldan el régimen de Maduro, que el pasado 10 de enero juró para un nuevo mandato al frente de Venezuela.

Pero son al menos 50 países que no reconocen el gobierno de Maduro por las denuncias de violación a los derechos humanos y cuestionamientos al sistema político de ese país. Esos países sólo admiten al opositor Juan Guaidó como presidente interino del país caribeño.

Las críticas contra Maduro van en ascenso debido a que impide el ingreso de camiones con víveres a Venezuela, que enviaron Estados Unidos, Chile y otros países ante la crisis.

El sábado, una multitud trató de abrir paso a la ayuda humanitaria, pero se encontró con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía venezolana, y se registró una batalla campal.

Pese a ese panorama Morales afirmó que Venezuela defendió su soberanía y reiteró su apoyo a Maduro. “Miles y miles defendieron la independencia, defendieron la soberanía de Venezuela, defendieron la identidad, la dignidad del pueblo, pero no solamente del pueblo venezolano, defendieron la dignidad, la independencia, soberanía, identidad de la Patria Grande”, manifestó Morales en un acto en Cochabamba.

Esa postura es criticada por la oposición. El senador Arturo Murillo, de la opositora Unidad Demócrata, señala que el presidente Morales “se está convirtiendo en cómplice del genocidio en Venezuela por apoyar a Maduro” y por tanto “debería de pensar en la vida de los más pobres”.

En criterio de Murillo, el presidente Morales “se alejó del pueblo y no le importa ni le interesa la vida de las personas, es lamentable”.

El senador oficialista Omar Aguilar admitió que existe mucha gente que cuestiona el gobierno de Maduro, pero ello se debe a la campaña que armó Estados Unidos para “adueñarse” de las reservas de petróleo de Venezuela. En ese marco, manifestó que Maduro requiere una campaña para mostrar la verdadera realidad.

“Mucha gente no sabe que el verdadero interés de Estados Unidos es apropiarse del petróleo de Venezuela, todo el mundo sabe que tiene una de las mayores reservas del mundo”, dijo Aguilar, quien afirmó que Haití requiere ayuda, pero Estados Unidos no extiende su mano porque este país no cuenta con reservas de petróleo.

Ayer el Grupo de Lima, con la presencia de Guaidó, resolvió excluir el uso de la fuerza para desplazar a Maduro. En el texto, “reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional”.

Por la mañana Morales abogó por un diálogo para resolver el conflicto en Venezuela.

Ficha técnica

Muestra El marco de muestreo utilizado fue la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, ponderada con los datos del padrón electoral de 2017. De acuerdo con este padrón, el porcentaje de población de las ciudades capitales más la ciudad de El Alto es el 55%, y de las provincias es el 45%.

Tamaño La encuesta se realizó a nivel nacional en las áreas urbana y rural. La muestra total fue de 800 casos, tiene un margen de error esperado de ± 3,47% y una confiabilidad de 95%.

La encuesta se realizó a nivel nacional en las áreas urbana y rural. La muestra total fue de 800 casos, tiene un margen de error esperado de ± 3,47% y una confiabilidad de 95%. Fecha El trabajo de campo se realizó el sábado 16, domingo 17, lunes 18 y martes 19 de febrero de 2019.

Público objetivo La población objetivo fueron personas mayores de 18 años que radican en Bolivia. Estas personas fueron encuestadas en sus hogares.

La población objetivo fueron personas mayores de 18 años que radican en Bolivia. Estas personas fueron encuestadas en sus hogares. Regiones La muestra se distribuyó en las nueve capitales de departamento más El Alto y 31 ciudades intermedias. El sistema de muestreo utilizado fue el aleatorio simple, probabilístico, polietápico, estratificados y por cuotas. Debido al tamaño de muestra el resultado de los datos debe ser considerado a nivel nacional. A nivel departamental o municipal los errores esperados son muy altos.

