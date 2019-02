“Lo que pasó con el exFondo Indígena es una telaraña”, dice Adolfo Chávez tras su retorno a Bolivia

En 2015, la Asamblea de la Coica que se realizó Ecuador, decidió buscarle refugio en un país al dirigente de la Tierras Bajas de Bolivia, luego de que se conociera que el Ministerio Público emitiera una orden de aprehensión por el caso del exFondo Indígena.

La Paz, 12 de febrero (Urgentebo).- El líder indígena de Tierras Bajas acusado por mal manejo de los recursos del exFondo Indigena, Adolfo Chávez, regresó a Bolivia y dijo que siempre fue un perseguido político. Chávez estaba refugiado en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (Coica), en Quito Ecuador.

“Yo salí del país con una invitación de la Cumbre Climática que se realizó en Paris (Francia) y estando allá se dieron las cosas, audiencias sin mi presencia. Y como había una fatiga de los fiscales y jueces de parte del gobierno (de Evo Morales), ellos declararon rebeldía y mi aprehensión inmediata”, declaró el líder indígena a la red Unitel.

En 2015, la Asamblea de la Coica que se realizó Ecuador, decidió buscarle al dirigente de la Tierras Bajas un país de refugio, luego de que se conociera que el Ministerio Público de Bolivia emitiera una orden de aprehensión contra Chávez en su ausencia.

“Siempre me considere un perseguido político, la sentencia Constitucional que falló a nuestro favor, hace que todo vuelva a foja cero”, argumentó Chávez. “Lo que paso con el exFondo Indígena es una telaraña para que yo no pudiera estar en Bolivia”, acotó.

Consultado sobre qué opina ahora sobre el presidente Evo Morales, el dirigente indígena dijo: “Él (Evo) tiene un mandato que cumplir constitucionalmente a este periodo que es el 2019. Yo creo que la voluntad del pueblo va decir quién es el futuro Presidente de Bolivia”.

El exdirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Adolfo Chávez Beyuma que está implicado en el caso de la malversación de fondos en el ex Fondo Indígena (Fondioc), retornó al país la noche de este lunes y se declaró nuevamente como perseguido político.

“Estamos volviendo al país desde 12 de noviembre de 2015, después de estar con calumnias e injustas persecuciones, ahora volvemos a Bolivia como una máxima autoridad y nuestra presencia acá se debe a que estamos trabajando a favor de los pueblos indígenas”, sostuvo el exdirigente en una entrevista con la red Unitel que cocedió a su llegada al aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz.

Según Chávez, todos estos años estuvo bajo la protección de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (COICA) que vela por los derechos de los pueblos indígenas.

En septiembre de 2015, Chávez fue aprehendido sindicado de haber malversado Bs 902.000 con un supuesto proyecto fantasma del Fondo Indígena, un escándalo que tocó inclusive a las exministras Nemesia Achacollo y Julia Ramos.

La Contraloría General del Estado (CGE) reveló en un primero estudio un daño de Bs 71 millones por proyectos fantasmas e inconclusos financiados con ese plan.

Una investigación y fiscalización a los proyectos financiados por el hoy liquidado Fondo Indígena calculó un presunto daño económico al Estado de Bs 545 millones y el depósito de montos de dinero en 1.040 cuentas personales, informó el senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz, hoy candidato a la presidencia por la fuerza Bolivia Dice No.

El fiscal Gregorio Blanco que tenía a su cargo este caso, imputó al exdirigente indígena por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

En su descargo, el sindicado dijo que la segunda parte de los recursos de las que no se rindió cuentas estaban en manos de los técnicos Shirley V. y Pedro Á.

En noviembre de 2015, el entonces dirigente indígena salió del país para participar de la Cumbre Climática que se celebró en Paris. En su ausencia, la Fiscalía lo declaró en rebeldía emitiendo una orden de aprehensión. Desde entonces, el sindicado ya no retornó al país.

El extitular de Cidob recordó que su abogado presentó una apelación ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) instancia que falló a su favor, razón por la cual que se considera un perseguido político.

“Siempre me he considerado un perseguido político porque la sentencia Constitucional que ha dado fallo a nuestro favor, hace que todo el proceso vuelva a foja cero, yo creo que la señora que no entregó el segundo descargo a la instancia que corresponda va a tener que pagar las cosas en la Justicia, corresponde sentar una sanción máxima a esta persona que ha hecho daño a mi familia y a los pueblos indígenas”, reclamó.

Dijo no temer a ser aprehendido porque mientras estuvo en el país se presentó a todas las audiencias a las que fue convocado y reiteró que el caso del Fondioc fue una “calumnia y una telaraña” para obligarlo a dejar el país.Chávez debió ejecutar un proyecto en Tipuani que nunca se concretó pese a que para el mismo se desembolsó más de Bs 644.000 bolivianos del exFondo de Desarrollo Indígena, Originario, Campesino (Fondioc). (12/02/2019)