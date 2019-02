El mundo según Netflix

Para mí, el programa de los británicos que compiten amablemente con sus postres fue la primera pista de la estrategia inusual de Netflix. The Great British Baking Show, para quienes aún no son parte del culto, es un concurso de repostería entre aficionados y es de las cosas menos estadounidenses que hay en la televisión. Plasma una utopía: un ambiente multicultural de tipos amigables y señoras con trabajos de antaño —Imelda es “oficial de recreación en la campiña”—, bendecidos con tiempo libre gracias al Estado de bienestar que les permite volverse expertos en repostería británica. Para un estadounidense como yo, el programa sugiere que hay un tiempo y lugar donde nuestras preocupaciones no significan nada. Y eso, más que hornear, es de lo que realmente trata The Great British Baking Show.