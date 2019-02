El secreto, desvelado: por qué hay gente que come mucho y está delgada

Ryan Gosling en ‘Crazy, Stupid, Love’.

Cada metabolismo es diferente: unas personas lo tienen más lento que otras. Es sencillo y lo tienes claro, ¿no? Esto ya lo habías leído, pero ¿hay alguna razón más para que un individuo que come exactamente lo mismo que otro no coja peso nunca? Si, hay algo más.

Jorge Díaz tiene 29 años y su alimentación no es la más correcta. Este madrileño asegura que come a deshora, que toma muchos dulces y cosas precocinadas por el estrés laboral, pero nunca coge peso. “Desde muy pequeño he sido así, daba igual lo que hubiera en la mesa o si abría el frigorífico a las tres de la mañana, mi cuerpo ha estado bien siempre físicamente”, asegura a El Confidencial. ¿Genética? Puede, pero todavía hay otro factor.

La culpa la tienen las bacterias

Que tengas tendencia a engordar depende de las bacterias intestinales. Así lo demuestra un grupo de investigadores de la facultad de medicina de Meryland al identificarlas y relacionarlas con la obesidad y las complicaciones metabólicas derivadas de esta enfermedad.

Entre otros aspectos son las responsables de la resistencia a la insulina, los altos niveles de azúcar en sangre, el aumento de la presión arterial o el colesterol alto, por lo que crece significativamente el riesgo de padecer sobrepeso, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

El Instituto Europeo de Bioinformática ha identificado casi 2000 especies nuevas que habitan en el intestino humano

De hecho, un programa británico del canal 4 llamado ‘El secreto de la gente delgada’, ha demostrado que la cantidad de bacterias intestinales determina que subas de peso o no. En el ‘show’ participan personas como Gaby, una mujer con un apetito interminable (aunque ingiere una media de 2.000 calorías diarias, lo recomendado) y descubren que sus pruebas cuentan con un elevado número de tipos de gérmenes buenos presentes en su sistema digestivo.

Tiene la variedad más diversa en su intestino que han visto en Europa occidental. “Me siento especial. Mi organismo ha demostrado que estos microoorganismos y la velocidad en que los alimentos se mueven a través del sistema están relacionados directamente con la obesidad”, asegura en ‘The Daily Mail‘. “También creo que hay otros factores importantes como mi trabajo, paso muchas horas intentando estar a una temperatura más alta porque siempre estoy en la calle, así que mi energía se emplea ahí”, añade.

Nuevas especies

Para avanzar en el tema se necesitaría investigar más sobre cuáles de estas bacterias influyen más o menos en que engordemos o no. Hace unos días, científicos del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) y del Instituto Wellcome Sanger (Reino Unido) identificaron casi 2.000 especies nuevas que habitan en el intestino humano.

Además de la genética, que tengas tendencia o no a engordar depende de las bacterias intestinales. Ahora los científicos deben saber qué papel tienen

El avance, que se ha publicado en ‘Nature‘, ha sido posible gracias a unas potentes técnicas de computación que han permitido identificar sus genomas (el conjunto de genes). “Poco a poco podremos comprender mejor las que no podemos cultivar en el laboratorio”, afirma Rob Finn, líder del equipo de investigadores del EMBL en un comunicado del Instituto Europeo de Bioinformática.

Hasta ahora los científicos solo han podido identificar a algunas de las especies que viven en el intestino humano y saber qué papel tienen en la salud. Lo que sí se sabe es que los microorganismos intestinales tienen un papel crucial para evitar la entrada de patógenos, regular el sistema inmunológico y absorber nutrientes, pero los investigadores deben estudiar más a fondo qué funciones tienen en la pérdida o ganancia de peso.

Fuente: elconfidencial.com