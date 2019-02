Elaboran propuesta de ley del cáncer

La presentó a los medios el diputado Gustavo Serrano y se la redactó en colaboración con los padres de familia

Gina Justiniano

El diputado Gustavo Serrano entregó a la Asociación de Padres de Familia de Niños con Cáncer del Oncológico un proyecto de ley del cáncer y les encomendó ser los encargados de hacer que este proyecto de ley se cumpla.

“Este es un tercer intento que se está teniendo. Las anteriores veces el proyecto quedó rezagado. Esto es resultado del trabajo en conjunto con los familiares de personas con cáncer y de un foro al que asistieron médicos, docentes de medicina y gente ligados al tema oncológico. Si existiera voluntad política se tiene que aprobar lo antes posible”, manifestó Serrano.

Explicó que el fondo del proyecto busca que haya detección temprana, atención gratuita, medicamentos y tratamiento como quimioterapia y radioterapia gratis para los pacientes con esta enfermedad. “Estas son soluciones concretas a problemas concretos, no como esos intentos de seguros universales que solo sirven de bandera política para el oficialismo que se olvidó de la salud durante 13 años y se acuerda recién hoy cuando faltan nueve meses para las elecciones.

El diputado concluyó diciendo que espera que con este granito de arena se dé solución a la falta de atención médica para el cáncer. “Aquí la gente se muere porque no tiene tratamiento adecuado a su tiempo y no queremos que estén vendiendo su casa y su auto para tener una atención digna. Queremos que el Presupuesto General de la Nación incluya el cáncer”, dijo.

Los padres de familia

Carmen Villagómez, presidenta de la Asociación confirmó que en la reunión que sostendrán hoy con la ministra le van a entregar el proyecto: “Quiera o no esto se aprueba, como Asociación le vamos a hacer seguimiento. Queremos nuestra ley porque en el SUS (Sistema único de Salud) no están todos los tipos de cáncer. Esto no es solo para niños, es para adultos y no hay límite de edad, no queremos ver madres llorando porque no tienen para una resonancia magnética, para una tomografía, para una radioterapia, basta ya, a ellos les corresponde, dijeron que hay plata, queremos verla”, concluyó recordando que el 15 de febrero van a conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil.

Fuente: eldeber.com.bo