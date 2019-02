Erwin Sánchez: “No sé quién sería el ‘mala leche’”

El DT de Blooming disparó contra los medios que hicieron circular unas supuestas declaraciones suyas con relación a la altura de la ciudad que alberga el estadio Municipal. "Me hubieran llamado para preguntarme", reclamó

“No sé quién sería el ‘mala leche’”. Así de contundente fue el director técnico de Blooming, Erwin Sánchez cuando se refirió a las supuestas declaraciones que circularon en las redes -pevio al duelo con Always Ready- sobre la situación geográfica de El Alto –está a 4.070 mnsn- y de las cuales diferentes medios se hicieron eco. Además, recalcó que él jugó en La Paz con Bolívar y con la selección boliviana.

‘Platiní’ no quería hablar del tema, pero los medios paceños le preguntaron tras la derrota de la academia ante Always Ready (3-0) y tuvo que responder. “Yo he jugado en Bolívar, he jugado en la selección Copa América, hemos clasificado al Mundial en La Paz, como puede ser que una persona que tiene dos dedos de frente pueda decir una barbaridad de esas”, disparó el entrenador de la academia.

Desde la tarde del viernes, se hizo viral una captura de pantalla de la supuesta versión de Sánchez antes del partido ante los millonarios. Si bien la nota está firmada por ANF (Agencia de Noticias Fides), DIEZ.bo pudo constatar que la información no aparecía en la cuenta oficial de Facebook del medio de comunicación ni en su portal web.

“El jugar en el estadio Municipal de El Alto de Villa Ingenio a 4.200 msnm es inaudito, inhumano para un jugador del oriente (…)”, dice parte de las presuntas palabras de Sánchez, que levantaron polvo en la prensa paceña, incluso teniendo faltas ortográficas y gramaticales.

El entrenador que dirige a la academia se preguntó por qué los medios no lo llamaron para tener su versión y se basaron en una publicación de las redes sociales. “Hubieran tenido la delicadeza de preguntarme. ¿Erwin vos dijiste esto? ¿Qué pasó con esto? (…)”, reclamó Sánchez, que se sintió incómodo en conversar sobre algo falso.

Incluso, ‘Platiní’ aseguró que intentan manchar su imagen y la del club, pero que él se dedicará a cumplir con sus obligaciones. “Blooming de repente ya está incomodando a mucha gente y es una pena porque meten a personas que no tiene nada que ver con esto, que son los ciudadanos de El Alto”, expresó el técnico.

