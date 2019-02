Félix Patzi: No soy tractorista, soy adobero

El Gobernador de La Paz fue criticado por no aparecer en los primeros días del deslizamiento.

El gobernador de La Paz, Félix Patzi. Foto: Archivo.





“No soy tractorista, soy adobero, porque sé hacer adobes”, indicó hoy el gobernador de La Paz, Félix Patzi, al programa “AM” del grupo Fides, al justificar su reacción ante el derrumbe en la carretera a Caranavi.

El Gobernador de La Paz fue criticado por no aparecer en los primeros días del deslizamiento y en sus primeras declaraciones sostuvo que “no era tractorista” para estar en el lugar del desastre desde el primer momento.

“El viernes fui a Caranavi y la gente me recibió bien, porque llevé agua y comida que ellos necesitaban, además les pedí disculpas y aceptaron. También expliqué que no podía llegar con las manos vacías. El presidente Evo fue el lunes y les prometió vuelos, pero no consideró que (la población de) Palos Blancos está a tres horas de Caranavi y muchos no querían ir”, agregó la autoridad departamental.

Aseguró que los técnicos de la Gobernación comenzaron a coordinar con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) la parte técnica, mientras otro grupo era el encargado de prestar apoyo a la Policía y a los grupos de rescatistas.

“Se tuvo apoyo desde las primeras horas del sábado y no descuido. La Subgobernación era la encargada de darnos informes cada momento y decirnos los requerimientos que necesitaba la población”, sostuvo Patzi.

