FRI: líder que objetó a Mesa es padre de suplente de Ortiz

Víctor Hugo Landívar dice que no tiene nada que ver con el partido de su hija.

Mesa y los dirigentes del FRI, cuando suscribieron el acuerdo político.

Víctor Hugo Landívar, que pidió dejar sin efecto el acuerdo entre el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Carlos Mesa, es padre de la senadora suplente del legislador y candidato por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, rival de Mesa para las próximas elecciones.

Fuentes del FRI dijeron que la “principal motivación política” de Landívar “es debilitar” a Mesa y que su vínculo con Demócratas es su hija, María Lourdes Landívar, quien milita en esa organización política.



Víctor Hugo Landívar, padre.

Al respecto, Víctor Hugo Landívar manifestó: “Yo no tengo nada que ver en política con mi hija. Yo inculqué democracia en mi casa. Yo soy un hombre demócrata. No tengo nada que ver con su partido ”. Consultada sobre el tema, la hija del dirigente, María Lourdes Landívar, afirmó: “Yo no puedo hablar de otro partido ni las internas de otro partido”.

La legisladora agregó: “Obviamente hay un vínculo con mi padre. Él me enseñó que la política se hace con principios y que la política es para servir”.

En una carta fechada el 8 de febrero de 2019, Víctor Hugo Landívar pide dejar sin efecto el acuerdo político suscrito entre el FRI y Mesa, porque -argumenta en la misiva- “vulnera” la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), el Estatuto Orgánico del FRI “y los derechos políticos de los camaradas del partido, por su carácter discriminatorio y oligárquico”.

Ayer, el dirigente declaró a Página Siete: “Mesa no sirve para Bolivia. Eso lo digo, lo sostengo, y lo sostendré siempre, pero mi lucha es interna: el FRI no puede prestarse a apetitos personales de un personaje como Mesa”.

En su carta del 8 de febrero, Víctor Hugo Landívar indica que el estatuto del FRI y la LOP “no reconocen ‘acuerdos’ políticos” entre el FRI y personas particulares. Desde el FRI expresaron que ese frente no hizo una alianza con Mesa, sino que lo invitó a inscribirse al partido y se establecieron las bases de su candidatura por medio de un acuerdo.



María Lourdes Landívar, hija.

En el FRI también hicieron referencia a tres conferencias nacionales en las que se abordó el tema del acuerdo con Mesa. La primera, realizada en La Paz el 5 de octubre de 2018, cuando el FRI decidió invitar a Mesa para ser candidato a la presidencia.

En la segunda, efectuada el 10 de noviembre de 2018, en la que se dio lectura “in extenso” al acuerdo suscrito con Mesa, se lo debatió y se lo aprobó.

En la tercera, realizada el 9 de febrero pasado, fuentes del FRI indicaron que no se conoció de la existencia de la carta que difundió Landívar. “La Dirección Nacional terminó de conocer su contenido por su difusión pública”, sostuvieron.

Esta semana se conoció que el FRI remitió a Landívar al Tribunal de honor, “por ventilar temas partidarios, aprobados por la instancia superior del Partido, la Conferencia Nacional”.

Fuente: www.paginasiete.bo