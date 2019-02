Gobierno admite crisis carcelaria y no tiene una fecha de solución

El director de Régimen Penitenciario, Jorge López, aseguró que se debe realizar una reforma al sistema de justicia, afirmación que la sostiene hace tiempo.

El Gobierno, por medio de la Dirección de Régimen Penitenciario, admitió que hay crisis carcelaria la cual genera un elevado porcentaje de hacinamiento de los privados de libertad en Bolivia. No obstante, no tiene fecha de solución a este problema.

El martes, la Defensoría del Pueblo presentó el informe titulado “Volcar la mirada a las cárceles”, en el que revela que existe 225% de hacinamiento carcelario y que los internos viven en condiciones de miseria, sin acceso adecuado a la salud, educación ni trabajo.

“Este diagnóstico que ha realizado la Defensoría del Pueblo ratifica lo que nosotros hemos informado (…), de alguna u otra manera (el informe) refleja la situación en las cárceles”, afirmó ayer el director de Régimen Penitenciario, Jorge López.

La representante interina de la Defensoría, Nadia Cruz, afirmó que el informe elaborado con datos de 2018 refleja la criminalización de la pobreza, observa la falta de políticas estatales para la disminución del hacinamiento y la indiscriminada aplicación de la detención preventiva por parte de los operadores de justicia.

López señaló que existen varios diagnósticos sobre la problemática carcelaria, pero que para hablar de una reforma penitenciaria se debe hacer cambios en el sistema de justicia que permitan aplicar medidas integrales y para esto se necesita de la participación de diferentes instituciones.

“Estoy seguro que la ciudadanía espera que se diga que en un mes bajará (el hacinamiento), pero el trabajo en cárceles es desde siempre, es un tema de nunca acabar, de hacer diagnósticos y estudios. El informe de la Defensoría nos da pie para seguir con nuestro trabajo”, afirmó López.

Aseguró que el objetivo es cumplir la finalidad de la condena: “la búsqueda de la reinserción social de la persona privada de libertad”.

La Defensoría sostiene que las malas condiciones de vida en las cárceles es un tema que no ha cambiado en 15 años, pero López aseguró que no se puede hablar de que el actual Gobierno no trabajó en soluciones, ya que se han realizado varios estudios, aunque no precisó los resultados.

Datos actuales

Según Régimen Penitenciario, el hacinamiento carcelario es de 200%, debido a que entregaron nueva infraestructura en Beni y Cochabamba, datos no considerados por la Defensoría. Objetivo Para esta gestión el objetivo es disminuir la sobrepoblación al 170%.

Fuente: paginasiete.bo