Gobierno asegura que una “organización casi de sicariato” opera en Los Yungas

Romero dijo que en Los Yungas se investiga delitos comunes y nada tiene que ver con un tema político o persecución a dirigentes.

Carlos Romero, ministro de Gobierno. Foto: Foto: @mincomboliviaLa Paz, 18 de febrero (ANF). – El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó este lunes que una “organización casi de sicariato” se formó en Los Yungas para cometer gravísimos hechos criminales.



“Hay un grupo de choque, una organización casi de sicariato, que se ha organizado y está involucrada en gravísimos hechos criminales, que tienen que ver con avasallamientos mineros, resistencia a la erradicación de cultivos excedentarios de coca, desestabilización de alcaldes y disputas orgánicas”, dijo.



Es decir –según el Ministro– hay todo un maremágnum de problemas que se suscitaron en Los Yungas y la responsable sería esta supuesta organización delictiva.



Ahora “decir que no van a permitir que (entre la) Policía es simplemente decir que todos estos hechos queden impunes y siga reinando la ley del más fuerte, en algunas localidades de Los Yungas”, agregó Romero, después de que algunos dirigentes de esa región advirtieron con no dejar ingresar más uniformados.



Horas antes, el dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de Los Yungas (Cofecay), Tito Flores, informó que en un ampliado, realizado el pasado domingo, se determinó “no dejar ingresar más a la Policía a Los Yungas, principalmente a las tres provincias” que conforman esta organización social.



Pero “a nosotros nos parece gravísimo (que asuman esa postura), no es un tema político, no es un tema de persecución de dirigentes, eso nada tiene que ver, son delitos comunes (lo que se investiga) en Los Yungas y la Policía sólo está cumpliendo diligencias judiciales”, acotó Romero.

Además, si dicen que no dejarán ingresar a la Policía, entonces “que nos digan cómo se van a esclarecer los casos de asesinatos, secuestros, torturas, intimidaciones y extorsiones que vienen ocurriendo en algunas localidades de Los Yungas”, insistió la autoridad.



Esta nueva polémica entre el Gobierno y cocaleros de Los Yungas se desató después de que la Policía intervino el pasado jueves, con el uso de gases lacrimógenos, la comunidad de La Calzada, municipio de La Asunta, para capturar a los supuestos responsables de la golpiza al titular de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin), Martín Serrudo.

