Gobierno: Dinero depositado a choferes es privado y no se tiene que fiscalizar

La estatal Vías Bolivia deposita el dinero en cuentas particulares de los dirigentes de los choferes de La Paz.

Ministro Coca (centro) asegura que ese dinero entregado a choferes no es del Estado. Foto: ERBOL.

El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, aseveró este martes que lo depistado por Vías Bolivia a cuentas de los dirigentes de los choferes es dinero “totalmente privado”, que no puede ser objeto de una fiscalización por parte de entidades estatales como la Contraloría.

“No es un dinero fiscal, no es un dinero del Estado. Si fuera así inclusive la Contraloría tendría que entrar, pero no es el caso. Esto es lo que nosotros dejamos claramente establecido: que ese dinero no tiene que ser sujeto de una fiscalización”, sostuvo Coca.

La polémica surgió porque salió a la luz que Vías Bolivia cobra un adicional de 20 centavos a transportistas que pasan por la Autopista La Paz-El Alto para un Fondo Pro Salud. Ese dinero se depositó en cuentas individuales de dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo.

El Ministro de Obras explicó que la labor de Vías Bolivia en este tema sólo es retener el dinero que se cobra a los transportistas como aporte voluntario. Indicó que los mismos choferes son los que proporcionan las cuentas en que se debe depositar ese dinero, y que los desembolsos se hacen diariamente.

Coca recalcó que no se trata de dinero del Estado, y que los propios choferes tienen sus mecanismos internos para el manejo de esos recursos, considerados privados. Hizo hincapié en que la administración de esos recursos no le compete y que los choferes son los que deberían explicar su uso.

Se cobra 5% de la recaudado

El Ministro destacó que por esa retención de los 20 centavos Vías Bolivia cobra a los choferes el 5% de comisión, y que ese dinero -que va al Tesoro- le sirve a la entidad estatal para mejorar retenes y otra tareas.

Precisó que desde 2008 a 2018 Vías Bolivia recaudó 653 mil bolivianos por ese 5%. Agregó que en enero la recaudación por el aporte al Fondo Pro Salud fue de 63 mil bolivianos de los cuales 3 mil entraron a la entidad estatal.

Coca aseguró que hay una diferenciación en el cobro en el peaje, puesto que hay boletas especiales para los afiliados a la Federación de Choferes.

De acuerdo a un informe revelado por el diputado Wilson Santamaría, entre el 2008 y 2017 se depósito un total de Bs11.905.191 por el Fondo Pro Salud. Entre los dirigentes que figuran en la lista está Ismael Fernández, actual ejecutivo nacional de los choferes, que entre 2014 y 2015 recibió en su cuenta particular del Banco Unión un total de Bs1.217.947.

Menciona a Mesa

El ministro Coca señaló que el aporte de 20 centavos se implementó ya desde el periodo en que Carlos Mesa era presidente, a través de la empresa Toll SA que era encargada de los peajes.

ERBOL / LA PAZ