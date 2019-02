Google impedirá que los sitios web detecten el modo incógnito

Muchos navegadores cuentan con una opción “incógnito”, opción usada cuando no queremos que se registre nuestro historial de navegación, ni naveguemos identificados con la cuenta de Google, ni se guarden cookies… El modo incógnito es ideal para varias cosas:

– Navegar por una web como un visitante anónimo, ya que al no tener en cuenta las cookies de nuestro ordenador, muestra el sitio como se muestra a un navegante nuevo.

– Buscar en Google sin tener en cuenta nuestras preferencias personales.

– Navegar por sitios web que no queremos que queden registrados en nuestra historia de navegación (aquí iría una interminable lista de categorías que no hace falta especificar).

El problema llega cuando un creador de sitios web decide mostrar un contenido diferente a los que usan el modo incógnito, ya sea ocultando información o mostrando contenido que otros usuarios no ven, ya que eso va en contra de la idea de dicho modo.

Ahora en Google han decidido poner manos a la obra para solucionar el problema: evitará que un sitio web detecte si estamos en modo incógnito o no.

Google introdujo la API FileSystem en 2010, y permite a los sitios crear sus propios sistemas de archivos virtuales para leer y escribir datos locales. La funcionalidad nunca se usó ampliamente, y Chrome y Opera siguen siendo los únicos navegadores convencionales que lo admiten. En el caso de Chrome, no hay acceso a dicha API en las sesiones de incógnito, por lo que es fácil que una web determine si dicha API está habilitada o no y, consecuentemente, detectar si el modo incógnito está habilitado..

Ahora Google está modificando la API para que funcione bajo Incógnito, almacenando archivos en la RAM, y en el futuro espera eliminar la API por completo, ya que parece que solo sirve para la detección de este modo, no para su objetivo principal.

La información la ha publicado 9to5google.com gracias a ciertos documentos que han conseguido, aunque Google no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema.

Fuente: wwwhatsnew.com