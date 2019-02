Grammy 2019: la lista completa de ganadores del premio

Te mostramos a todos los artistas que destacaron en la ceremonia de los Premios Grammy, donde el más premiado de la noche fue el ausente Childish Gambino



Grammy 2019. Dua Lipa gana el premio a Mejor artista nuevo. Foto: AFP.



Cardi B, al momento de recibir el Grammy a Mejor álbum de rap por “Invasion of privacy”. Foto: AFP.



Lady Gaga y Drake, dos de los ganadores más destacados del Grammy 2019. Foto: AFP.



Grammy 2019. H.E.R., una de las ganadoras que sorprendió en la ceremonia. Foto: Difusión.



Grammy 2019. Lady Gaga, al momento de recibir el premio a Mejor dúo pop por “Shallows”. Foto: AFP.



Grammy 2019. Los surcoreanos de BTS son presentadores en la gala. (Foto: AFP)



Grammy 2019. Weird Al Yankovic está entre los ganadores de la ceremonia no televisada. Foto: AFP.



Grammy 2019. Lady Gaga, una de las invitadas más destacadas a la ceremonia. Ella ganó el premio a Mejor dúo pop del año. Foto: AFP.



H.E.R., ganadora del premio a Mejor álbum R&B en el Grammy 2019. Foto: Agencias.

Lady Gaga, durante su interpretación de “Shallows” en los Grammy 2019. Foto: AFP.



Kacey Musgraves acepta el premio a Mejor álbum country por “Golden Hour”. Foto: AFP.



Grammy 2019. Miley Cyrus cantó en un homenaje a Dolly Parton. Foto: AFP.



Grammy 2019. Rashida Jones y Alan Hicks están entre los ganadores de la ceremonia no televisada. Foto: AFP.



Grammy 2019. Kalani Pe está entre los ganadores de la ceremonia no televisada. Foto: AFP.



Grammy 2019. Lauren Daigle está entre las ganadoras de la ceremonia no televisada. Foto: AFP.



Grammy 2019. Buddy Guy está entre los ganadores de la ceremonia no televisada. Foto: AFP.



Grammy 2019. Fantastic Negrito está entre los ganadores de la ceremonia no televisada. Foto: AFP.



Grammy 2019. Cecile McLorin está entre las ganadoras de la ceremonia no televisada. Foto: AFP.



Grammy 2019. Daniel Caesar acepta el premio a Mejor Performance R&B. Foto: AFP.

Childish Gambino, Drake, Lady Gaga y más artistas se llevaron galardones en el Grammy 2019; la ceremonia musical más importante del mundo desarrollada desde el Staples Center de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

Una de las primeras ganadoras de la gala principal fue Lady Gaga por “Shallows”, que recibió el premio a Mejor grabación del año. “Estaba tan orgullosa de ser parte de una película que hace referencia a los problemas de salud mental, son muy importantes. Muchos artistas viven con ellos y tenemos que cuidarnos los unos a los otros”, sostuvo visiblemente emocionada.

Entre los momentos más destacados de los Grammy 2019 se encuentran el homenaje a Dolly Parton en el que participaron Katy Perry y Miley Cyrus; así como la presentación de H.E.R.; la artista revelación de la gala. Tampoco podemos dejar de mencionar la performance de Lady Gaga con “Shallows”, canción también nominada al Oscar.

De igual manera Cardi B, ataviada con plumas negras y junto a una talentosa pianista, llevó a cabo un espectáculo que combinó seducción, ritmo y una coreografía compleja.

La ceremonia de los Grammy 2019 comenzará con una gala no televisada a las 3:30 p.m. (hora Perú/ Colombia/ Panamá/México). En esta etapa se conocerá la mayor cantidad de ganadores. Podrás seguirla en vivo en la web oficial del premio y en nuestro relato en vivo en esta nota.

Get ready for Music's Biggest Night! 🎶 From the red carpet to backstage and beyond, here is how to watch the #GRAMMYs Feb. 10: https://t.co/ylWwqN9jCy pic.twitter.com/0qC9ZzKB6k — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) 7 de febrero de 2019

LA LISTA DE LOS PRINCIPALES GANADORES

Mejor dúo pop

“SHALLOW”, de Lady Gaga y Bradley Cooper



Canción del año

“THIS IS AMERICA”, de Childish Gambino (Donald Glover)



Mejor álbum country

“Golden Hour”, de Kacey Musgraves



Mejor canción de rap

“God’s Plan”, de Drake



Mejor álbum R&B

“H.E.R.”, por H.E.R.



Mejor álbum de rap

“Invasion of privacy”, por Cardi B



Mejor artista nuevo

Dua Lipa



Grabación del año

“This is America”, por Childish Gambino (Donald Glover)

Álbum del año

“Golden Hour”, por Kacey Musgraves



GANADORES DE LA GALA NO TELEVISADA



Mejor álbum de comedia

“EQUANIMITY & THE BIRD REVELATION”, de Dave Chappelle.



Mejor álbum de teatro musical

“THE BAND’S VISIT”, de Etai Benson, Adam Kantor, Katrina Lenk y Ari’el Stachel.



Mejor disco de música alternativa

“COLORS”, de Beck.



Mejor composición instrumental

“BLUT UND BODEN” (“BLOOD AND SOIL”), de Terence Blanchard



Mejor arreglo instrumental o a cappella

“STARS AND STRIPES FOREVER”, de John Daversa.



Mejor arreglo, instrumentación y vocales

“SPIDERMAN THEME”, de Mark Kibble, Randy Waldman & Justin Wilson



Mejor diseño de empaque

​”MASSEDUCTION”, de Willo Perron.



Mejor diseño de empaque de una edición limitada

“SQUEEZE BOX: THE COMPLETE WORKS OF “WEIRD AL” YANKOVIC”, de Meghan Foley, Annie Stoll y Al Yankovic.



Mejores notas de álbum

​”VOICES OF MISSISSIPPI: ARTISTS AND MUSICIANS DOCUMENTED BY WILLIAM FERRIS”, de David Evans.



Mejor álbum histórico

“VOICES OF MISSISSIPPI: ARTISTS AND MUSICIANS DOCUMENTED BY WILLIAM FERRIS”, de William Ferris, April Ledbetter y Steven Lance Ledbetter.



Mejor ingeniería de un disco no clásico

“COLORS”, de Beck.



Mejor remix de un álbum:

“WALKING AWAY (MURA MASA REMIX)”, de Alex Crossan, remixer (por tema de Haim).



Mejor álbum de audio inmerso

“EYE IN THE SKY – 35TH ANNIVERSARY EDITION”, de Alan Parsons.



Mejor álbum contemporáneo instrumental

“STEVE GADD BAND”, de Steve Gadd Band.



Mejor álbum de gospel

“NEVER ALONE”, de Tori Kelly.



Mejor performance de música cristiana

“YOU SAY”, de Lauren Daigle.



Mejor álbum de gospel

“HIDING PLACE”, de Tori Kelly.



Mejor álbum contemporáneo de música cristiana

“LOOK UP CHILD”, de Lauren Daigle.



Mejor álbum de música gospel de raíces

“UNEXPECTED”, de Jason Crabb.



Mejor álbum de world music

“FREEDOM”, de Soweto Gospel Choir.



Mejor compilatorio para una banda sonora

“THE GREATEST SHOWMAN”, de Hugh Jackman y varios artistas.



Mejor banda sonora para medio audiovisual

“BLACK PANTHER”, de Ludwig Göransson.



Mejor composición para medio audiovisual

​”SHALLOW”, de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.



Mejor álbum New Age

“OPIUM MOON”, de Opium Moon.



Mejor performance de American Roots

​”THE JOKE”, de Brandi Carlile.



Mejor canción de American Roots

​​”THE JOKE”, de Brandi Carlile.



Mejor bluegrass album

THE TRAVELIN’ MCCOURYS, de The Travelin’ McCourys



Mejor álbum tradicional de blues

“THE BLUES IS ALIVE AND WELL”, de Buddy Guy



Mejor álbum de blues contemporáneo

“PLEASE DON’T BE DEAD”, de Fantastic Negrito



Mejor álbum folk

“ALL ASHORE”, de los Punch Brothers



Mejor álbum para niños

“ALL THE SOUNDS”, de Lucy Kalantari & The Jazz Cats



Mejor álbum Spoken Word

“FAITH – A JOURNEY FOR ALL”, de Jimmy Carter



Mejor álbum latin pop

“SINCERA”, de Claudia Brant



Mejor álbum latin rock

“AZTLÁN”, de Zoé

Mejor álbum regional de música mexicana

“¡MÉXICO POR SIEMPRE!”, de Luis Miguel

Mejor álbum tropical latino

“ANNIVERSARY”, de Spanish Harlem Orchestra



Mejor álbum regional roots

“NO ‘ANE’I”, de Kalani Pe’a



Mejor video musical

“THIS IS AMERICA”, de Childish Gambino

Mejor película musical

“QUINCY”, por Alan Hicks y Rashida Jones

Los hijos del fallecido Chris Cornell aceptaron el Grammy a nombre del artista. Foto: Difusión.

Mejor performance contry solo

“BUTTERFLIES”, de Kacey Musgraves



Mejor performance country duo

“TEQUILA”, por Dan + Shay



Mejor canción country

“SPACE COWBOY”, por Luke Laird, Shane McAnally y Kacey Musgraves



Mejor performance pop solo

“JOANNE (WHERE DO YOU THINK YOU’RE GOIN’?)”, de Lady Gaga



Mejor álbum vocal pop tradicional

“MY WAY”, de Willie Nelson



Mejor Engineered Album – clásico

“SHOSTAKOVICH: SYMPHONIES NOS. 4 & 11”, por Shawn Murphy y Nick Squire



Mejor productor del año – clásico

​Blanton Alspaugh



Mejor performance de orquesta

“​SHOSTAKOVICH: SYMPHONIES NOS. 4 & 11”, por Andris Nelsons



Mejor grabación de ópera

“BATES: THE (R)EVOLUTION OF STEVE JOBS”



Mejor performance coral

“​MCLOSKEY: ZEALOT CANTICLES”



Mejor música de cámara – small ensemble

“ANDERSON, LAURIE: LANDFALL”, por Laurie Anderson & Kronos Quartet



Mejor interpretación clásica en solitario

“KERNIS: VIOLIN CONCERTO”, por James Ehnes; Ludovic Morlot, conductor (Seattle Symphony)



Mejor álbum solo vocal clásico

“​SONGS OF ORPHEUS – MONTEVERDI, CACCINI, D’INDIA & LANDI”, por Karim Sulayman; Jeannette Sorrell



Mejor compendio clásico

“FUCHS: PIANO CONCERTO ‘SPIRITUALIST’; POEMS OF LIFE”, por JoAnn Falletta y Tim Handley



Mejor compendio de composición clásica

“KERNIS: VIOLIN CONCERTO”, por Aaron Jay Kernis, composer (James Ehnes, Ludovic Morlot & Seattle Symphony)



Mejor grabación dance

“ELECTRICITY”, por Silk City y Dua Lipa



Mejor álbum dance/electronic

“WOMAN WORLDWIDE”, por Justice



Mejor álbum reggae

“44/876”, por Sting & Shaggy



Mejor solo de jazz improvisado

​”DON’T FENCE ME IN”, por John Daversa



Mejor álbum instrumental de jazz

“EMANON”, por The Wayne Shorter Quartet



Mejor álbum jazz de large ensemble

“​AMERICAN DREAMERS”, por John Daversa Big Band Featuring DACA Artists



Mejor álbum de latin jazz

“BACK TO THE SUNSET”, por Dafnis Prieto Big Band



Mejor performance R&B

“​BEST PART”, por H.E.R. Feat. Daniel Caesar



Mejor performance tradicional R&B

“BET AIN’T WORTH THE HAND” por Leon Bridges y “HOW DEEP IS YOUR LOVE” por PJ Morton Featuring Yebba



Mejor canción R&B

“BOO’D UP”, por Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane



Mejor performance rock

“WHEN BAD DOES GOOD”, por Chris Cornell



Mejor performance metal

“ELECTRIC MESSIAH”, por High On Fire



Mejor canción rock

“MASSEDUCTION”, por Jack Antonoff & Annie Clark



Mejor performance rap

“KING’S DEAD”, por Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake



Mejor performance Rap/Sung

​”This is America”, de Childish Gambino



Mejor productor del año, no clásico

Pharrel Williams



LOS ANTECEDENTES DE LA GALA

El hip-hop será el género con mayores posibilidades de llevarse uno de los trofeos de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. Los raperos Kendrick Lamar y Drake con ocho y siete nominaciones, respectivamente, parten como favoritos; aunque ambos no estarán presentes en la gala.

Los que sí han confirmado su presencia en el escenario de los Grammy 2019 son: Cardi B, Camila Cabello, Shawn Mendes, Dan + Shay, Post Malone, Janelle Monáe, Kacey Musgraves, Miley Cyrus, Brandi Carlile, H.E.R y Red Hot Chili Peppers.

ALFOMBRA ROJA Y EVENTO CENTRAL

Tras la gala no televisada, las estrellas desfilarán en la alfombra roja. De 5 p.m. a 8 p.m., las principales figuras de la música caminarán por la red carpet del Staples Center. A las 20 horas arrancará la entrega de los trofeos más prestigiosos de la noche.

A continuación, puedes conocer la lista completa de nominados en estas principales categorías:

(ACTUALIZAREMOS EN VIVO LA LISTA DE GANADORES)

MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO

“I like it” – Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

“The Joke” – Brandi Carlile

“This is America” – Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson

“God’s Plan” – Drake, Boi-1Da, Cardo & Young

“Shallow” – Lady Gaga & Bradley Cooper

“All the stars” – Kendrick Lamar & SZA

“Rockstars” – Post Malone Featuring 21 Savage, Louis Bell & Tank God,

“The Middle” – Zedd, Maren Morris & Grey

MEJOR ÁLBUM

Cardi B

Brandi Carlile

Drake

H.E.R.

Post Malone

Janelle Monáe

Kacey Musgraves

Kendrick Lamar

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO

​”All the stars”

“Boo’d up”

“God’s plan”

“In my Blood”

“The Joke”

“The Middle”

“Shallow”

“This is America”

MEJOR ARTISTA NUEVO

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

MEJOR ÁLBUM POP LATINO

​Pablo Alborán

Natalia Lafourcade

Carlos Vives

Raquel Sofía

Claudia Brant

MEJOR SOLO PERFORMANCE

“Colors” – Beck

“Havana” – Camila Cabello

“God is a woman” – Ariana Grande

“Joanne” – Lady Gaga

“Better Now” – Post Malone

MEJOR DÚO O GRUPO

“Fall in line” – Christina Aguilera ft. Demi Lovato

“Don’t go Breakin my heart” – Backstreet Boys

“‘S Wonderful” – Tony Bennett & Diana Krall

“Shallow” – Lady Gaga & Bradley Cooper

“Girls like you” – Maroon 5 ft. Cardi B

“Say Something” – Justin Timberlake ft. Chris Stapleton

“The Middle” – Zedd, Maren Morris & Grey

MEJOR POP ÁLBUM

“Camila” – Camila Cabello

“Meaning of Life” – Kelly Clarkson

“Sweetener” – Ariana Grande

“Shawn Mendes” – Shawn Mendes

“Beautiful Trauma” – P!nk

“Reputation” – Taylor Swift

MEJOR ROCK PERFORMANCE

“Four Out of Five” – Arctic Monkeys

“When Bad Does Good” – Chris Cornell

“Made an America” – THE FEVER 333

“Highway Tune” – Greta Van Fleet

“Uncomfortable” – Halestorm

MEJOR RAP PERFORMANCE

Cardi B

Drake

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

Anderson .Paak

Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

MEJOR RAP ÁLBUM

“Invasion of Privacy” – Cardi B

“Swiming” – Mac Miller

“Victory Lap” – Nipsey Hussle

“Daytona” – Pusha T

“Astroworld” – Travis Scott

MEJOR ÁLBUM ALTERNATIVO LATINO

“Claroscura” – Aterciopelados

“Coastcity” – COASTCITY

“Encanto Tropical” – Monsieur Periné

“Gourmet” – Orishas

“Aztlán” – Zoé

MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA PELÍCULA

“All The Stars” – Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Alexander William Shuckburgh, Mark Anthony Spears & Anthony Tiffith, songwriters (Kendrick Lamar & SZA)

Para: “Black Panther”



“Mystery of Lover” – Sufjan Stevens, songwriter (Sufjan Stevens)

Para: “Call Me By Your Name”



“Remember me” – Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez, songwriters (Miguel Featuring Natalia Lafourcade)

Para: “Coco”



“Shallow” – Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper)

Para: A Star Is Born



“This is me” – Benj Pasek & Justin Paul, songwriters (Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble)

Para: The Greatest Showman

MEJOR DOCUMENTAL O PELÍCULA DE MÚSICA

“LIFE IN 12 BARS” – Eric Clapton

Lili Fini Zanuck, director de video; John Battsek, Scooter Weintraub, Larry Yelen & Lili Fini Zanuck, productores.



“WHITNEY” – Whitney Houston

Kevin Macdonald, director de video; Jonathan Chinn, Simon Chinn & Lisa Erspamer, productores.



“QUINCY” – Quincy Jones

Alan Hicks & Rashida Jones, director de video; Paula DuPré Pesmen,

productora.



“ITZHAK” – Itzhak Perlman

Alison Chernick, director de video; Alison Chernick, productora.



“THE KING” – Elvis Presley

Eugene Jarecki, director de video; Christopher Frierson, Georgina Hill, David Kuhn & Christopher St. John, productores.

MEJOR PRODUCTOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Boi-1da

Larry Klein

Linda Perry

Kanye West

Pharrell Williams

MEJOR ÁLBUM REGIONAL MEXICANA

“Primero soy mexicana” – Ángela Aguilar

“Mitad y mitad” – Calibre 50

“Totalmente Juan Gabriel Vol. II” – Aida Cuevas

“Cruzando Borders” – Los Texmaniacs

“Leyendas de mi pueblo” – Mariachi Sol de México de José Hernández

“¡México por siempre!” – Luis Miguel

La presencia latinoamericana estará de la mano de la mexicana Natalia Lafourcade y el colombiano Carlos Vives, quienes están nominados a Mejor álbum de pop latino; categoría donde también están como candidatas la puertorriqueña Raquel Sofía y la argentina Claudia Brant.

Fuente: https://elcomercio.pe