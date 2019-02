Harley-Davidson presenta un prototipo de scooter y de bicicleta eléctrica

Hace pocos días os presentamos la moto eléctrica de Harley-Davidson en vídeo, y hoy os presentamos su scooter y su bicicleta, aunque en ambos casos se trata de momento de solo un prototipo.

Comencemos por la scooter y su vídeo correspondiente:

Se trata de un modelo robusto que pretende llegar a un mercado bastante saturado, pero con las líneas y el estilo que han definido a la compañía durante muchos años. Recuerda bastante a los ciclomotores eléctricos que la startup Lithium Cycles ha estado produciendo durante algunos años, aunque en el prototipo aún pueden verse cables expuestos y materiales no coincidentes, no se sabe cómo será el modelo final. De momento la compañía no ha publicado ninguna especificación técnica.

Su precio no será de los 30.000 dólares de su moto, de hecho las de Lithium cuestan menos de 3.000, pero al ser de Harley seguramente tendremos que desembolsar más de la media en este sector.

La bicicleta de montaña también tiene vídeo:

La transmisión por correa familiar está expuesta, y se ve mejor el motor. Harley-Davidson aún no ha publicado ninguna especificación sobre la potencia del motor, pero parece claro que no es un motor de e-bike estándar de 1.000 vatios. Es probable que estemos frente a un motor de media potencia de 3-5 kW.

