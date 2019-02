Hay 70 vecinos detenidos tras refriega en Warnes; el alcalde dice que son ‘pagados’

Mario Cronenbold acusa a los vecinos que piden obras de recibir subvención para movilizarse, ellos le responden que mientras siga mintiendo no habrá diálogo. Los detenidos fueron trasladados a Montero y a la capital cruceña

Un poco después de las 7:00 de este viernes el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, acudió a su cuenta en Facebook para manifestar su punto de vista sobre el conflicto en su municipio, que derivó en la detención de 70 vecinos, y la invitación al diálogo.

Todo comenzó el martes cuando vecinos del barrio San Antonio se movilizaron exigiendo a la Alcaldía de Warnes que arregle sus caminos y ponga iluminación. Tanto la autoridad edil como los vecinos no lograron firmar un acuerdo en esos días hasta la noche del jueves, cuando una comisión -a las 20:00- salió con el documento, pero no convenció a las bases, que además pedían la renuncia de la presidenta del Control Social, Martha Medrano, y se desató la violencia.

“Este grupo subvencionado, este grupo que no le interesa solucionar el problema, le interesa la convulsión, le interesa hacer estas nuevas formas de hacer política, que no veo adecuada. Sé que estamos en un año electoral, pero no es la forma, no es la forma de infiltrarse entre los vecinos, no es la forma de subvencionar estos tres días que llevamos ya de conflicto”, se lo escucha decir al alcalde en una parte del video para luego agregar que es un hombre de diálogo y que invita a los vecinos a buscar a una solución al problema.

“Mientras el alcalde siga mintiendo no va haber diálogo”, dijo Hernán Escóbar, dirigente del barrio San Antonio, en respuesta a las aseveraciones de Mario Cronenbold. Cree que la autoridad edil maneja doble discurso, uno con la prensa y otro en el municipio.

El dirigente aseguró que no están haciendo política ni recibiendo subvención de nadie, que es la “desatención” en la que se encuentran que ha hecho que a los pedidos del San Antonio se sumen otros 20 barrios y comunidades, así como transportistas.

Informó a su vez que hay un cuarto intermedio en esta jornada, que no habrá protestas. Se van a reorganizar para buscar que la Alcaldía ejecute obras. Uno de los pedidos principales es la renuncia de la presidenta del Control Social, Martha Medrano, por considerar que no cumple con su trabajo de fiscalizar las obras y de representar a los vecinos ante la Alcaldía.

Vecinos detenidos

Wilson Castro, comandante de la Policía de Warnes, en contacto con Unitel, informó que la noche del jueves y la madrugada de este viernes, tras la violencia desatada en las cercanìas de las instalaciones de la Alcaldía de Warnes, fueron aprehendidos 70 vecinos, de esa cantidad 30 fueron trasladados a la carceleta de Montero y 40, a las celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz.

El dirigente vecinal Hernán Escóbar sostuvo que se han reunido un grupo de vecinos y transportistas en la avenida Viru Viru del municipio de Warnes para organizarse y pedir la liberación de los detenidos.

