Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el domingo 03 de febrero de 2019?

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Extrañas la ilusión de la primera etapa de tu relación afectiva, hoy te propondrás recuperarla, harás planes que serán un buen inicio para los cambios positivos que vendrán. Número de éxito, 14.



TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Hoy la comunicación con tu pareja será a nivel de sentimientos, expresarás tu amor con claridad y espontaneidad, y serás correspondido de igual manera. Número de éxito, 11.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Escucha antes de tomar decisiones, hoy tendrás las explicaciones que te demostrarán que tus dudas no tienen fundamentos y que no tienes motivos para desconfiar de quien amas. Número de éxito, 13.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: La comunicación que estabas esperando llegará y alentará tus ilusiones, hoy te sentirás más cerca del corazón de esa persona que está ausente. Número de éxito, 16.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Los desacuerdos a nivel sentimental terminan, pones de tu parte para comprender el malestar de tu pareja, finalizas el día tranquilo y en compañía de la persona que amas. Número de éxito, 1.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Sentimentalmente tu día será apasionado, lleno de detalles y sorpresas que harán diferente y estimulante tu encuentro amoroso. Número de éxito, 21.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Estarás susceptible e inseguro de los sentimientos de tu pareja, hoy el consejo de alguien mayor te ayudará, y te darás cuenta que no tienes nada que temer. Número de éxito, 4.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: El encuentro con alguien que demuestra interés por la persona que amas te hará reaccionar y darte cuenta que puedes perderla, hoy empezarás a cambiar y a cuidar más tu relación. Número de éxito, 15.



SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estarás muy afectuoso y buscarás cariño y comprensión, hoy será tu pareja quien tome las decisiones, no pondrás objeción a nada con tal de no discutir. Número de éxito, 22.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Hoy serás el centro de atención de quien te rodee, esto repercutirá en tu relación ya que tu pareja se sentirá celosa, trata de darle la atención necesaria para que tu día sea agradable. Número de éxito, 7.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: La reflexión ha traído claridad a tu corazón, te olvidarás de rencores y volverás a empezar, el ser amado valorará esta nueva oportunidad. Número de éxito, 18.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: La persuasión será tu arma de conquista, tus palabras convencerán y lograrás que esa persona especial corresponda a tus atenciones especiales. Número de éxito, 9.

