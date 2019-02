Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el martes 12 de febrero de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Recurrirás a tu fuerza de voluntad para no dejarte llevar por situaciones románticas imprevistas, estar consciente que pondrías en peligro tu relación estable te ayudará a alejarte de tentaciones. Inicias el día con buen pie en los negocios, harás una gran inversión. Número de éxito, 15.



TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No evadirás ninguna pregunta de tu pareja, responderás con claridad y seguridad, hoy quedan aclaradas sus dudas y tu relación mejorará a partir de ahora. Terminarás con una sociedad que no te traía muchas ganancias. Número de éxito, 17.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Evitarás enfrentamientos y encuentras la forma de exponer tus puntos de vista sin que tu pareja sienta que estás tratando de manipularla. Buscas ayuda económica y conseguirás muchas personas solidarias. Número de éxito, 2.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Será un día de emociones intensas a nivel sentimental, las discusiones se darán pero terminan en apasionadas reconciliaciones. En el trabajo te proponen hacerte cargo de una actividad que desconoces, pero no temas y acepta, saldrás airoso. Número de éxito, 21.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Será un gran día a nivel sentimental, de mucho cariño y compañerismo, las atenciones y actitudes protectoras serán mutuas. El viaje de tus superiores te dará la oportunidad de demostrar ampliamente tu preparación profesional. Número de éxito, 6.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Aprenderás lecciones importantes a través de equivocaciones ajenas, y valorarás más el amor que tienes junto a ti, hoy serás muy demostrativo con tus sentimientos. Después de muchos obstáculos logras realizar un viaje de negocios. Número de éxito, 4.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tu pareja hará planes y no te preguntará, evita reacciones impulsivas, se dará cuenta de su error y te pedirá perdón sin que tengas que decir nada, cambiar de actitud hará que vuelvas a sentirte parte de su vida. El desorden te traería problemas en el trabajo, ten cuidado. Número de éxito, 16.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy estarás en una situación peligrosa para tu estabilidad sentimental, pon en la balanza los pro y contra y te darás cuenta del gran amor que tienes a tu lado. Tus finanzas resurgen positivamente, empieza a ahorrar para un futuro. Número de éxito, 12.



SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Has salido fortalecido de una decepción y una nueva etapa afectiva se abre para ti, lo vivido no será una sombra que te impida disfrutar intensamente este nuevo sentimiento. Una reunión de amigos te abrirá las puertas de una gran inversión, analízalo. Número de éxito, 13.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy reinará la paz, aclaras viejos desacuerdos que se estaban convirtiendo en motivo de discusiones y vivirás plenamente del amor y la pasión. Tu buen desenvolvimiento podría verse empañado por un descuido, se más precavido. Número de éxito, 3.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Dejarás de aferrarte a esa relación que no te hace feliz, hoy te atreverás a tomar las riendas de tu vida y de tus emociones, y te sentirás liberado, un nuevo amor llegará. La relación laboral con una persona muy experimentada te servirá de mucho para tu futuro profesional. Número de éxito, 17.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Escucha los consejos de gente que te quiere, no te cierres en actitudes caprichosas y podrán solucionar sus problemas sentimentales más rápido de lo que piensas. Todo te favorecerá en lo económico, obtendrás muchas ganancias. Número de éxito, 6.

