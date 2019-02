Iciar Díaz denuncia que recibió amenazas en las redes

La cantante y modelo reveló que los ‘hackers’ usan su nombre y fotografía para estafar a la gente. Empezará acciones legales

Iciar Díaz está pasando un mal momento. Y es que la cantante y modelo fue amenazada “de muerte” a través de mensajes en las redes sociales. Algunos cibernautas la llamaron “hacker” y “estafadora”. Ahora, ella quiere aclarar la situación.

“Hace un mes, un seguidor me contó que una página de ‘hackers’ le había realizado un cobro, a través de un número de Tigo Money, y que ese estaba a mi nombre. Le pedí el contacto telefónico y corroboré que efectivamente estaban utilizando mi identidad para realizar ese cobro”, reveló.

En ese momento, la rubia recurrió a la Policía, pero poco y nada se logró hacer. Entonces decidió no darle más atención al asunto, hasta que esta semana recibió un mensaje que le decía que mataría a ella y a cada miembro de su familia.

“Eso ya no es chiste. Yo no estafé a nadie. Esas personas están usando la foto de mi tema Cumbia Lenta y dan mi nombre para pedir dinero a cambió de hackear cuentas en redes sociales y yo no hago esas cosas. Pediré una orden para empezar una investigación”, dijo.

Fuente: www.sociales.com