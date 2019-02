Juan Guaidó mantuvo un encuentro con ex funcionarios chavistas: “Seguimos escuchando a todos los sectores que quieren un cambio”

“Con este Estatuto ejercemos funciones normativas y legislativas para la transición democrática. El Estatuto no es perfecto, no es como lo soñamos, es, en cambio, un Estatuto que recoge el impulso democratizador de todos los partidos de la AN. La transición camina por ruta segura, desarrolla a cabalidad el artículo 233 de la Constitución”, manifestó el diputado Juan Miguel Matheus.