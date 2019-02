Juan Guaidó y Mike Pence participan en el cónclave del Grupo de Lima para presionar al máximo contra Maduro

(Enviado especial) — La sangrienta represión de Maduro que bloqueó e incendió los camiones con ayuda humanitaria que intentaron salir desde Cúcuta, consolida la posición de los halcones de la Casa Blanca que ya diseñan una ofensiva bélica contra el régimen populista de Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó y el vicepresidente Mike Pence llegaron a Bogotá para proponer medidas extremas destinadas a derrocar a Maduro como paso previo a la transición democrática. No hay un solo antecedente de tropas de Estados Unidos desembarcando en América Latina y es poco probable que Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Uruguay avalen ese controvertido movimiento para desterrar al régimen venezolano. Sin embargo, Guaidó no descarta esa táctica y asume que la Casa Blanca no tendrá inconvenientes en preparar esa inédita jugada en los cuarteles del Comando Sur.