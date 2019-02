Jusino, la novedad en la convocatoria de Villegas

El defensor central de Bolívar fue llamado por primera vez a la selección boliviana este lunes, cuando el DT de la Verde anunció a los jugadores elegidos para medirse con Nicaragua este domingo.

Retornó para mostrarse y lo logró. El defensor central Adrián Johnny Jusino Cerruto fue convocado por primera vez a la selección boliviana después de haber paseado su fútbol por Estados Unidos y de pedir a ‘gritos’ ser llamado al equipo de todos. En enero de este año fichó para Bolívar, club en el que dio sus primeros pasos en el fútbol profesional. Hoy Eduardo Villegas lo llamó para medirse con Nicaragua este domingo 3/3 (17:00).

Villegas le dio la confianza a Jusino para que dispute un puesto en la última línea de la Verde con Jordy Candia (Sport Boys) y Mario Cuéllar (Oriente Petrolero), que también están en la lista de los futbolistas que se medirán al combinado centroamericano. Lo que muestre en el segundo microciclo del año será clave para ser llamado a los encuentros de preparación que se disputarán en la fecha FIFA venidera.

El zaguero nació en Coroico (La Paz) y se inició en la escuela de su municipio, posteriormente ingresó a la de Ramiro Blacutt. En la sede de Gobierno jugó en Atlético Alianza, Maestranza y Always Ready. Mientras que en Estados Unidos militó en el Ventura Fusion (de Los Ángeles) y su último equipo fue el Tulsa Roughnecks, de la United Soccer League (USL) de segunda división norteamericana.

Se quedaron afuera

Al anunciar a sus elegidos, Villegas aclaró que los futbolistas de San José y de Wilstermann no fueron tomados en cuenta, ya que ambos equipos disputarán sus partidos por la fase de grupos de la Copa Libertadores el lunes 5/3. El santo recibirá al Flamengo (18:15), mientras que el aviador a Boca Juniors (20:30).

El resto de los futbolistas pertenecen a los 12 clubes restantes que compiten en la División Profesional:

Arqueros: Saitd Mustafá (Bolívar), Rubén Cordano (Blooming) y Javier Rojas (Nacional Potosí).

Laterales: Diego Bejarano (Bolívar), Erwin Saavedra (Bolívar), Marvin Bejarano (The Strongest) y Roberto Fernández (Blooming).

Centrales: Jordy Candia (Sport Boys), Mario Cuéllar (Oriente Petrolero) y Adrián Jusino (Bolívar).

Mediocampistas: Leonel Justiniano (Bolívar), José Vargas (Blooming), Samuel Galindo (Always Ready), Diego Wayar (The Strongest), Paúl Arano (Blooming), Raúl Castro (The Strongest), Ruddy Cardozo (The Strongest), Alexis Ribera (Oriente Petrolero) y Diego Hoyos (Guabirá).

Delanteros: Leonardo Vaca (Blooming), Hugo Rojas (Sport Boys), John García (Oriente Petrolero) y Willam Álvarez (Aurora).

Invitados: Wálter Antelo (Sport Boys), Ramiro Vaca (The Strongest) y Ricardo Orihuela (Royal Pari).

La base de esta nómina será la que viajará a Asia para medirse con Corea del Sur y con Japón el 22 y el 26 de marzo, en Uslan y Kobe, respectivamente, con miras a la Copa América Brasil 2019.

