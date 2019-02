La CIDH sesionará hasta el viernes en medio de un ambiente politizado

Para los oficialistas las plataformas no fueron el centro de la agenda, mientras la oposición rescata que los comisionados constaten que el descontento es de la sociedad civil. El martes la CIDH recibe a las plataformas

Luego de una pausa de un día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retoma sus actividades. En la mañana, a las 10:00, está previsto el acto de inauguración de las sesiones de la CIDH en Sucre, será en el Centro Internacional de Convenciones en la Florida, para luego proseguir con las audiencias reservadas. El martes recibirán a puerta cerrada a las plataformas, a las 14:30, y el miércoles, a las 17:30, se abrirán las audiencias a la sociedad civil, entre ellos a algunos políticos opositores que así lo solicitaron, como Óscar Ortiz, de la alianza Bolivia Dice No. Todos ellos con el afán de hacer escuchar su demanda de vulneración de derechos.

Según la agenda, entre el lunes y martes todavía abordarán asuntos de los países en audiencias reservadas.

Ayer domingo los comisionados hicieron una pausa en su trabajo y casi todos, excepto Luis Ernesto Vargas, fueron de visita a Uyuni acompañados por el canciller Diego Pary y el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú.

La Comisión a la cabeza de su presidenta, la panameña Arosemena Troitiño, visitó el inmenso mar de sal y la planta de cloruro de Potasio, ubicadas en Uyuni, en Potosí. También sobrevolaron la Planta Solar Fotovoltaica.

El canciller explicó que esa comisión aprovechó su estadía en Bolivia para visitar esos lugares durante el receso de su 171 Periodo de Sesiones Extraordinario.

Además de las plataformas, las agrupaciones afines al MAS, como la federación de campesinos anunciaron que acudirán a las audiencias ante la presencia de sectores opositores, según el presidente departamental, Antonio Villca.Se sabe que las víctimas del caso de La Calancha también acudirán a la CIDH para recordarles que hay una demanda pendiente de resolución en esa instancia desde 2016 en la que denuncian retardación de justicia por las tres muertes en los conflictos por la Constitución.

Los partidos políticos también pretenden hacer escuchar su demanda de violación de la Constitución ante la inminente repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Carlos Mesa anunció que envió nota a la CIDH.

En este marco, la Iglesia católica exhortó a la población a ser acogedores con los comisionados y expresar la hospitalidad de los capitalinos, si es que hay protestas que sean sin insultos. “La alternancia fortalece espíritu democrático y hay que respetar la decisión del soberano para vivir en auténtica democracia y la CIDH debe escuchar al pueblo», señaló monseñor Jesús Juárez.

Desde los políticos

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó respecto a la presencia de las plataformas por el 21-F que espera que “algunos políticos no hagan desórdenes ni hagan quedar mal a Bolivia”, además destacó que la comisión no trata temas de plataformas en estas sesiones”.

Aprovechó para decir que recibió un reporte de que el congreso de las plataformas celebrado también en Sucre, el sábado, al momento de terminar tuvo aproximadamente (solo) 100 personas. “Todo ha sucedido con normalidad, en Sucre no hubo alguna preocupación especial, al contrario, yo estuve y he percibido que entre la población se sienten muy contentos de tener a estos comisionados. La atención gira en torno a que son sede de un evento internacional, hay alguna gente protestando, pero no son el centro de la agenda”.

Por su parte, el diputado Franklin Flores remarcó que la CIDH no se va a manifestar en temas de Bolivia, por lo que la presencia de políticos opositores y las plataformas “es un ‘pataleo’ más de Mesa, Ortiz y la vieja derecha. No van a tener ningún efecto. Solo tienen la intención de confundir a la población”.

Sobre el tema, el candidato a la presidencia Óscar Ortiz reconoció que no pueden pronunciarse, pero pueden escuchar. “Para nosotros lo valioso es que están viendo que los reclamos sobre el tema de reelección no solo son reclamos de políticos, parlamentarios o candidatos que han ido a Washington, sino que es realmente un reclamo generalizado de la sociedad boliviana que pidió respeto al voto del 21 F y que ve con preocupación que sigamos el camino de Nicaragua o Venezuela desde el momento en que el presidente se aparta de la Constitución”.

Afirmó que es fundamental que la comisión sienta la presión ciudadana y el riesgo de conflictividad social que puede generar el debate al rededor del 21 F y por lo tanto “(puedan) anticipar y apresurar su decisión a fin de evitar que en Bolivia se produzca un daño a la democracia”

Qué esperar

Desde la óptica de los analistas, no se debe crear falsas expectativas en la población con la presencia de la CIDH en el país porque esta no se puede pronunciar sobre temas del país sede de la reunión y, como bien lo dijo Carlos Toranzo, “en general esperamos poco de las instituciones internacionales, en el sentido de que rompan sus miedos y sus neutralidades, ojalá oigan a la sociedad civil y expresen que la repostulacion de Morales no defiende un derecho humano, sino el mantenimiento inconstitucional en el poder del autoritarismo”.

Para saber

TEMAS QUE LA CIDH TRATARÁEntre los temas de las naciones que la comisión va a tratar figuran: reformas constitucionales en México, situación de las “zonas de sacrificio” ambiental y las consecuencias de la actividad industrial sobre el derecho a la salud en Chile, denuncias de impunidad y violencia contra las mujeres en Haití, situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil, denuncias de violencia escolar contra niños, niñas y adolescentes LGBTI en Perú, denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en hospitales siquiátricos en Argentina y derechos de la niñez migrante venezolana en la región.

ATENDERÁ A LAS PLATAFORMASEl martes, a las 14:30, los comisionados accedieron a atender a las plataformas por el 21 F a puerta cerrada, lo confirmó Eduardo Gutiérrez, de SOS Bolivia.

