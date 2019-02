La decisión final sobre el crimen del misionero asesinado a flechazos por una tribu remota de la India

“Un hombre fue a ponerse en contacto con una tribu en una de las islas en el Océano Índico, fuera de la India, y fue asesinado en el proceso. En este caso, el gobierno de los Estados Unidos no ha pedido ni aplicado sanciones al gobierno de la India contra los pueblos tribales. No es algo que hemos pedido o presentado. Es una situación trágica y un caso trágico“, dijo el diplomático al confirmar que el crimen no tendrá imputados.