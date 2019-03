La dura respuesta de la Conmebol a la federación de Estados Unidos ante la propuesta de una “nueva Copa América”

Además, el organismo sudamericano volvió a insistir con la convocatoria a Estados Unidos y México de sumarse a la Copa América 2020, así como sucedió en la Copa América Centenario, disputada en 2016, que consagró a Chile como campeón. El plazo impuesto para una respuesta final es el 11 de marzo.

The New York Times había revelado el martes algunos detalles de la Continental Cup. Cada selección recibirá USD 4 millones por participar, USD 225 mil por cada triunfo y el campeón embolsaría USD 5 millones de dólares. La idea de la US Soccer es que a los seis seleccionados de la Concacaf que clasifiquen al certamen, se sumen las 10 asociaciones de la Conmebol.