La ‘era Villegas’, con un áspero comienzo

El DT Villegas no solo tuvo que aceptar la ‘desconvocatoria’ de los jugadores de Oriente, sino también de los cinco de Wilstermann que se irán hoy tras el trabajo vespertino. “Tenemos como concepto de vida solucionar los problemas, no quedarnos con ellos”, dijo

Mauricio Cámbara – Alexander Vidal

Bajó del micro, saludó a quienes lo esperaron en el ingreso y apenas le comunicaron que la selección iba a trabajar en la cancha B -a raíz de la lluvia-, se dirigió hacia allá sin soltar una carpeta que llevaba bajo el brazo. Eduardo Villegas lucía serio, y no era para menos; su ‘era’ no solo comenzó diezmada ante la negativa de Oriente (no cedió a sus cinco jugadores en la lista), sino con la incertidumbre de que hoy se le pueden ir otros cinco: los de Wilster, ante el pedido del club.

No habló en el campamento de Blooming, donde se realizó el trabajo, aunque sí lo hizo en el hotel de concentración. “Tengo como concepto de vida solucionar los problemas, no quedarme con ellos”, dijo. Antes de que el preparador físico Jaime Jiménez comenzara con la exigencia, los aviadores Fernando Saucedo y Ronny Montero comparecieron ante los medios, dejando en claro su incomodidad de verse entre la espada y la pared ante la solicitud de su club.

El trabajo comenzó, a las 16:00, en la cancha alterna de Blooming. Lo dirigió el preparador físico Jaime Jiménez, que se centró en la reación no solo física, sino también mental. Foto: Jorge Gutiérrez

Villegas permaneció a un costado de la cancha, mientras Jiménez ejecutaba una labor de reacción física y mental con los jugadores. Las cámaras apuntaban hacia los protagonistas, mientras juveniles de Blooming y algunos otros curiosos se acercaban a la cancha. Por la mañana, cerca de las 11:30, el DT y los 21 miembros de la Verde que quedaron se reunieron en un salón del hotel Marriott, donde les explicó la filosofía de trabajo que pretende implantar y lo que espera de ellos durante esta etapa.

“Ojalá y los problemas vinieran de afuera, pero vienen de adentro”, se quejó el DT. Óscar Ribera, Mario Cuéllar, Ronaldo Sánchez, Alexis Ribera y Ferddy Roca, todos ellos de Oriente, tuvieron igual una mirada propia de Villegas ante la decisión de su club. “Igual los vamos a seguir considerando, porque creemos que son buenos futbolistas”, añadió. No llegaron ante la decisión del DT Mauricio Soria, que poco después el directorio albiverde canalizó ante la FBF.

La práctica para hoy está marcada para las 10:00 en la sede de Blooming, y a las 16:00 en Kalomai Park. Luego de este trabajo, serán ‘liberados’ los jugadores de Wilster Fernando Saucedo, Ronny Montero, Moisés Villarroel, Carlos Melgar y Gílbert Álvarez, ya que la FBF no puede hacer nada para retenerlos, tomando en cuenta que este microciclo no es fecha FIFA y los clubes no están obligados a cederlos. El microciclo acabará mañana con 16 de los 26 que convocó el DT.

La idea del técnico antes de viajar para los amistosos de marzo, que serán ante Japón y posiblemente ante Corea del Sur, es hacer un microciclo más, que será del 1 al 6 de marzo, aprovechando las fiestas de Carnaval. “Será el de mayor tiempo y el que definirá gran parte del plantel”, añadió Villegas. En principio se planificó al menos un amistoso cada mes con el objetivo de llegar con el mayor rodaje posible a la Copa América de Brasil, que se jugará desde el 7 de junio.

De todas formas, la situación de este primer microciclo, con clubes que piden a sus jugadores en medio trabajo, ha obligado a la FBF también a replantearse la situación. El que habló más temprano de la selección fue Carlos Leeb, el DT de Sport Boys. “Si me piden por más tiempo a mis jugadores, seguro que los doy; la selección es una gran vitrina y debe ser lo más importante”, sostuvo. Villegas agradeció el gesto del ‘Gato’, que se puso a disposición para ayudar.

El encuentro ante Japón se disputará el 26 de marzo, desde las 6:30 (hb). Es posible que ante Corea del Sur se juegue dos días después, para luego retornar.

La incomodidad de los jugadores de Wilster en el primer día del microciclo; se sienten entre la espada y la pared

No pudieron trabajar con la tranquilidad que requiere un entrenamiento. Ronny Montero, Fernando Saucedo, Carlos Melgar, Moisés Villarroel y Gilbert Álvarez, jugadores de Wilstermann, llegaron a Santa Cruz para ser parte del primer microciclo del seleccionador nacional, Eduardo Villegas, y se toparon con la sorpresa de que su club pidió a la FBF que abandonen la concentración para seguir trabajando con el equipo aviador, que jugará ante The Strongest, el domingo.

Esta determinación causó incertidumbre entre los futbolistas aviadores, pues aseguraron que tienen las ganas de completar los tres días del microciclo para captar la idea del DT Villegas de cara a los amistosos. “Es una situación incómoda porque trabajamos para Wilstermann y si el club lo decide, nos vamos a ir”, dijo el ‘Menona’ Saucedo.

El zaguero central Montero lamentó que haya desacuerdos entre los dirigentes del fútbol nacional. “Lamentablemente nunca se ponen de acuerdo (los dirigentes) y pasan estas cosas. Me debo al club y tendré que volver”, sostuvo el defensor, que resaltó que debe haber apoyo de todos los clubes para que salga adelante “el equipo de todos”, que apunta a realizar una buena actuación en la Copa América de Brasil.

Fuente: diez.bo