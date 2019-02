La FBF explica que no tiene ninguna deuda con Bolívar

El titular de la FBF, señaló que la desaparecida Liga, no registró en sus libros contables un pasivo con Bolívar por lo cual no hay ninguna responsabilidad con la academia.

A través de una carta, César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), afirmó que no hay ninguna responsabilidad con Bolívar y no se le pagará el premio del pasado bicampeonato de la temporada 2017. La academia paceña reclama la suma de 250 mil dólares.

Salinas a través de su misiva, explicó que: “El club Bolívar no disputó encuentro alguno en la Copa Sudamericana puesto que si bien ganó el Torneo Apertura y Clausura del 2007 se habilitó automáticamente con el primer torneo por la Copa Libertadores, pero como lo determinó la propia Conmebol en esa gestión se prohibió que los clubes disputen simultáneamente las copas Libertadores y Sudamericana, asimismo reciban doble premiación es decir por prohibición expresa de Conmebol se hace inviable el pago y además porque ustedes nunca participaron en la Copa Sudamericana de esta gestión”.

El titular de la FBF, añadió además que la desaparecida Liga de Fútbol Profesional Boliviano, nunca registró esta deuda con Bolívar, por lo tanto, no existe un pasivo en los libros contables de la actual Federación.

“De acuerdo a los archivos de la extinta Liga de Fútbol Profesional Boliviano no fue justificada ni programada, vale decir que si bien la misma determinó que el premio sea de 250 mil dólares no fue registrada contablemente como una obligación. Por ese motivo ante la inexistencia de registro contable alguno que se hace referencia a la falta de pago, la Federación no puede hacerse cargo de un pasivo que no fue previsto ni registrado”.

Al final de la carta, Salinas explica que Bolívar está en su derecho de hacer el reclamo ante Conmebol y FIFA, pero según el titular de la FBF, no se logrará conseguir ningún resultado.

Fuente: diez.bo