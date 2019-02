La inseguridad, el tema que más preocupa a Uruguay de cara a las elecciones

La llegada de Giulliani

Quién irrumpió en este complejo escenario fue el ex alcalde Nueva York y ahora consultor en seguridad, Rudolph Giuliani. Llegó a Uruguay con su equipo de asesores, contratado por el Partido de la Gente, una agrupación política que tiene de creación dos años y una intención de voto estimada en un 8%. Giulliani se reunió en noviembre de 2018 con autoridades del gobierno uruguayo y destacó que en Uruguay “la situación no se salió de control pero está bastante mal”, y puede empeorar en pocos años si no se aplican principios como el de “tolerancia cero”.