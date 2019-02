La XVI Liga Promocional femenina cierra temporada 2018 de voleibol

COCHABAMBA |

Desde hoy y hasta el viernes, el coliseo José Villazón Peredo, en La Costanera, se vestirá de gala para recibir el último certamen nacional correspondiente a la temporada 2018 del calendario de la Federación Boliviana de Voleibol (FBV): la XVI Liga Promocional rama femenina.

De este certamen forman parte los clubes Albert Einstein (CBB), CBA (SCZ), Olympic (CBB), San Martín (CBB), Tigre (LPZ) y U Cruceña.

“Desear que este torneo sea de la expectativa y que sea del agrado. Todas las comunicaciones emitidas por la federación se comunican vía asociación departamental. Entonces no se puede argumentar ni buscar problemas donde no hay”, explicó Freddy León, titular de la FBV.

Para esta noche, San Martín vs U Cruceña jugarán a las 18:00. A segunda hora se enfrentarán Olympic vs Tigre (19:30) y Albert Einstein vs CBA (21:00).