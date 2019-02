Le cierran las puertas a Carlos Mesa en Potosí y éste culpa al MAS

El candidato de Comunidad Ciudadana tenía previsto dictar una conferencia en la UATF. Mesa advierte que no le cerrarán la boca. El gobernador Juan Carlos Cejas dice que hay garantías de libertad de expresión

Un grupo de docentes y estudiantes, supuestos militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), evitó que el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa y su candidato vicepresidencial Gustavo Pedraza, ingresen al paraninfo de la Universidad Autónoma Frías (UATF) de la ciudad de Potosí. Mesa lo denunció a través de las redes sociales y acusó al partido en actual gobierno, de autoritario e incapaz de debatir ideas.

“Un pequeño grupo de activistas que tienen la instrucción del gobierno masista, de no hacer democracia y seguir la línea autoritaria, no nos ha permitido entrar al paraninfo de la universidad. Igual que nos impidieron entrar a algunas poblaciones para inscribir militantes antes de las elecciones primarias, ahora nos impiden ingresar para hacer un debate democrático en el ámbito más importante de la democracia que es una universidad. No hemos querido generar ningún tipo de confrontación que pudiera dar lugar a violencia innecesaria, pero lo que no podemos dejar de hacer es denunciar cómo funciona el MAS en democracia, con autoritarismo, cerrando puertas, cerrando bocas. La nuestra no la van a cerrar”, dijo Mesa, en su cuenta de facebook.

En otro video, se observa la discusión entre presuntos militantes del MAS, con la gente que esperaba que abran la puerta de ingreso a la UATF para participar de una conferencia académica de los candidatos, donde explicarían su plan de gobierno que ya estaba programada hace días. Pero quienes impedían el paso, reclamaron por los luctuosos sucesos de 2003, cuando Carlos Mesa era vicepresidente del país y gobernó el país junto a Gonzalo Sánchez de Lozada.

Denuncia

Gustavo Pedraza ratificó la denuncia de haberles prohibido ingresar al recinto universitario y no descartó que sus seguidores en Potosí apelen a la justicia.

“Lo que hemos visto es que la militancia del MAS no admite debatir ideas ni argumentos. La universidad, por definición, es un espacio de debate donde no debería haber ninguna censura ni represión de grupos políticos u organización de cualquier naturaleza. Lo que sucedió en Potosí, confirma que cuando se carece de fundamentos e ideas el MAS acude a la violencia. Se está viendo si se presenta una denuncia para que este tipo de actos no queden impunes”, sostuvo.

Beligerancia

Por su parte, el asambleísta paceño Edwin Herrera declaró que “el hecho muestra el autoritarismo y la beligerancia con la que el MAS está planteando la campaña”, pero añadió que se equivoca el MAS “si cree que va a meter miedo porque el MAS es el asustado de que Carlos y Gustavo tengan la posibilidad de ganar con contundencia la próximas elecciones generales”.

Comunidad Ciudadana anunció que se prepara para iniciar una segunda gira por otra parte del país, luego de haber visitado el sur boliviano, pese a los inconvenientes en Potosí.

Hay garantías en la CPE

Por su parte, el gobernador de Potosí, Juan Carlos Sejas (MAS), manifestó a EL DEBER, que desconocía que Mesa estaba en su región y expresó su extrañeza por la reacción de Mesa.

“Ni sabía que este señor estaba en Potosí. Como gobernador, sé todo lo que ocurre, pero no lo sabía. No soy rector, estudiante, ni administrativo de la universidad, pero Mesa tiene que ser más hidalgo y reconocer que seguramente, él no tiene consenso y por eso es que no lo han dejado entrar; si es que fue así”, explicó.

Sejas rechazó cualquier tipo de insinuación de que en su departamento no exista libertad de expresión, asegurando que Mesa, como cualquier otro candidato, “puede hacer campaña en Potosí”.

“¿Por qué vamos a dar garantías si estamos en un estado de derecho? La Constitución ya nos da garantías”, finalizó.

ANTECEDENTES

INSCRIPCIÓN DE MILITANTESComunidad Ciudadana recordó que el MAS les impidió inscribir en Shinahota a sus militantes.

UNA CHICOTEADAEn octubre de 2018, la Csutcb y Conamaq, afines al MAS, advirtieron que no garantizarían la seguridad de partidos de oposición y advirtieron con chicotearlos.

INTOLERANCIAEn 2009 se había conocido que los militantes de Alianza Social (AS) fueron agredidos por militantes del MAS la localidad de Colquechaca (Potosí) y denunciaron intolerancia.

