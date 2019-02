Liberan al diputado Rafael Quispe y denuncia que su detención fue ilegal

El diputado opositor había sido detenido la mañana de este jueves en el marco de un proceso por supuesto acoso político iniciado por la excandidata del MAS a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, luego de que Quispe la acusara de ser parte del desfalco al Fondo Indígena

EL DEBER

El diputado Rafael Quispe fue liberado por orden judicial cerca al mediodía de este jueves, luego que más temprano fuera aprehendido para ser trasladado a tribunales para responder ante la denuncia presentada en su contra por el presunto delito de acoso político en contra de la exdirigente de las Bartolinas y excandidata del MAS a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca.

Quispe explicó que la orden de liberarlo fue emitida por la justicia ya que su detención fue irregular, denunció que fueron hombres sin identificación los que lo aprehendieron. “Voy a sentar una querella por secuestro”, afirmó y responsabilizó al Gobierno de estar detrás del hecho, a unas horas de que se realicen las movilizaciones por el 21F.

“Este juicio es por haber denunciado un desfalco millonario en el Fondo Indígena”, dijo Quispe, que agregó que es inaudito que en este caso el acusador pase a ser el detenido.

La orden de aprehensión en contra de Rafael Quispe

Pocos minutos antes de que el legislador, en calidad de aprehendido, conversara con EL DEBER, la mujer que lo acusa también dio su punto de vista a esta casa periodística y a los miles de usuarios que seguían la transmisión en vivo. Felipa Huanca, excandidata del MAS a la Gobernación de La Paz, le instauró un proceso al diputado Quispe por supuesto acoso político. El caso comenzó a ventilarse en los tribunales desde marzo de 2014.

Explica que cuando ella concluía su gestión como secretaria Ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz estalló el escándalo por el desfalco millonario al Fondo Indígena y Quispe, en su condición de diputado, la vinculó con el robo.

“Se ha agarrado de eso (escándalo de corrupción), me ha hecho ver como si fuera responsable (…). Ha mostrado documentos falsos de que yo tengo casa, de que yo me he aprovechado del Fondo Indígena, todo eso ha mentido al pueblo”, sostuvo Huanca al agregar que cree que esta denuncia la perjudicó en su carrera política por alcanzar el sillón de la Gobernación de La Paz.

Escucha la conversación con Felica Huanca:

Por el desfalco al Fondo Indígena se abrieron más de 157 procesos investigativos a dirigentes indígenas, funcionarios públicos y ex ministros, entre ellas Julia Ramos y Nemesia Achacollo (ambas exdirigentes de movimientos sociales afines al MAS), fueron a prisión. Se calcula que el daño económico al Estado fue de al menos Bs 7,5 millones.

“No me retracto”

El legislador opositor que ya el 11 de enero de este año, un día después de que fuera suspendida la última audiencia por este caso, fue tildado por Huanca de “mañudo” y de no asistir a por lo menos una veintena de audiencias, dijo que las suspensiones de estas comparecencias ante la justicia no fueron su responsabilidad.

“Yo le quiero decir al pueblo boliviano que, si por denunciar la corrupción tengo que ir preso a Chonchocoro o Palmasola, no me voy retractar”, apuntó. Sobre la versión de Huanca de que vertió sus acusaciones sin pruebas, respondió: “El que acusa prueba. Ella (más bien) me tiene que probar que yo la he acosado”.

Escucha aquí la conversación con Rafael Quispe antes de su audiencia cautelar:

Rafael Quispe fue aprehendido. Espera su audiencia, que se realizará en el transcurso de la mañana de este jueves | Foto: APG Noticias

Fuente: eldeber.com.bo