Llevan algoritmo de detección de enfermedades oculares por diabetes al primer hospital

El algoritmo de Inteligencia Artificial que desarrollaron Google junto con Verily, la división de Alphabet Inc dedicada a poner a la ciencia y a la tecnología a favor de la salud de las personas, para la detección de las enfermedades oculares derivadas de la diabetes, como la retinopatía diabética (DR) y el edema macular diabético (DME), llega a su primer hospital.

Google comparte que dicho algoritmo ya está a pleno rendimiento en el Aravind Eye Hospital de Madurai, en la India. La elección de la India no es casual, formando parte del programa de investigación clínica global, ya que en la India hay gran escasez de oculistas, dando lugar a que un número reducido de personas con diabetes puedan ser examinadas para la detección de enfermedad ocular diabética, pero sobre todo, a que un porcentaje amplio de afectados por dicha enfermedad no hayan podido ser diagnosticadas, y por ende, no cuente con tratamiento alguno.



Desde la llegada del citado algoritmo en el proceso de detección, los médicos del citado centro hospitalario consiguen disponer de más tiempo para trabajar con sus pacientes en el tratamiento y gestión de la enfermedad, posibilitando además llegar a un número mayor de afectados.

Según Google, este algoritmo de aprendizaje automático podría ser también útil en muchos otros lugares del mundo que carezcan de profesionales de la vista suficientes en poblaciones donde haya crecimiento de personas con diabetes.

Además, comparten que Verily ha conseguido que dicho algoritmo ya cuente con el distintivo CE, cumpliendo con los estándares de la Unión Europea para dispositivos médicos, además de haber llevado los esfuerzos de la investigación a Tailandia a finales del pasado año y para este año quieren llevar los esfuerzos de investigación y clínicos a nivel mundial.

Crédito de la imagen: Google

Fuente: wwwhatsnew.com