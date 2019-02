Mandan a ministro Coca pruebas de depósitos a dirigentes choferes

Diputado Santamaría advierte con juicio





Después de que el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, pidió que le muestren la denuncia sobre depósitos a cuentas particulares de dirigentes de los choferes, los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe remitieron a esa autoridad gubernamental las constancias de los desembolsos y un informe realizado por Vías Bolivia en que se confirma esas transacciones.

El diputado Santamaría denunció públicamente que Vías Bolivia había depositado sumas millonarias a cuentas particulares de dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo, debido a que desde 2008 ambas entidades tienen un acuerdo para transferir parte de la recaudación del peaje en la Autopista (20 centavos por cada vehículo liviano de transporte sindicalizado), para un fondo Pro-Salud. El monto de las transferencias hastas 2017 llegaba a casi 12 millones de bolivianos.

El ministro Coca, en conferencia de prensa, consideró malicioso que le pregunten del tema, y manifestó que si existe la denuncia que le muestren, porque cualquiera puede hacer acusaciones, pero se deben sustentarlas.

Ante las declaraciones del Ministro, los diputados opositores le mandaron una nota con las pruebas de los depósitos. Santamaría criticó a Coca, le dijo que no ve televisión porque los mismos choferes reconocieron los desembolsos.

“Desde que estaba en Entel (Coca) está acostumbrado a ocultar información, a no transparentar la gestión y lo que ha demostrado ayer es que ni siquiera sabe lo que funciona bajo su dependencia. A diferencia de Entel, aquí no va a ser lo que le da la gana”, afirmó el diputado.

Santamaría señaló que “para salvar un poco la ignorancia del Ministro” se le ha enviado “un legajo de alrededor de 40 páginas donde están todas estas constancias de depósito, una por una, señalando las fechas y los bancos”.

Indicó que el detalle de los desembolsos le fueron proporcionados por la propia Vías Bolivia, que es una entidad bajo dependencia del Ministerio de Obras.

Asimismo, adjuntó al legajo una copia del acuerdo entre Vías Bolivia y la Federación de Choferes 1º de Mayo.

El diputado señaló que no se puede depositar dinero del Estado en cuentas particulares, y recordó que por esa irregularidad dirigentes fueron encarcelados en el caso Fondo Indígena.

Advirtió que si el Ministro no le responde en 10 días, se activará una petición de informe oral y, si persiste en ocultar información, se le interpelará. Si aún así no da detalles, se le iniciará un juicio de responsabilidades.

La nota con los sustentos también se remitieron el Ministerio de Justicia y Transparencia. Además, los diputados analizan la figura legal para presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

La diputada del MAS , Mireya Montaño, dijo que no es correcto el depósito a cuentas particulares, pero considera que no es veraz la denuncia, porque a ella no le consta. Señaló que los opositores deben comprobar su acusación.

Nota enviada al ministro Coca

Parte del informe de Vías Bolivia al diputado

ERBOL / LA PAZ