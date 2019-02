Marco Peredo: “Quizá vuelva más adelante, pero a mi club”

Peredo denunció hechos de corrupción en el fútbol cuando presidía la FBF. Fue un opositor al actual titular de la federación. Dice que retornará al fútbol más adelante, pero solo a Blooming. “A otro nivel, ni idea”.

Carlos Jordán Paz

Está alejado de las canchas, pero del fútbol definitivamente no. Marco Peredo está de vuelta, pero para hablar con DIEZ de lo que hoy hace, de la elección de Eduardo Villegas como entrenador de la selección, de la ACF, de los sub 20 en nuestro campeonato y, cuándo no, de las denuncias que hizo durante la gestión que estuvo al mando de la extinta Liga y a la vez de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Sostiene que fue una coyuntura especial que experimentó durante 14 meses.

Vivió una etapa inédita de la cual dice no estar arrepentido de lo que hizo y dijo. Tras su renuncia, su famosa frase “me voy con mi pelota a otra cancha, porque esto es un carnaval”, retumbó en el ámbito nacional, pero según sus mismas palabras, nada cambió.

¿Qué ha hecho desde el día que renunció a la FBF?

A un amigo, cuando dejó de ser alcalde de Montero, le preguntaron ¿qué va hacer ahora que ya no es autoridad del pueblo? Les respondió, en tono de broma, que a trabajar honradamente (sonríe). No, en todo este tiempo me he dedicado a mis cosas; a trabajar en el campo. En ese lapso que estuve en el fútbol descuidé muchos mis actividades personales. Ahora estoy más tranquilo y solo veo fútbol por televisión y leo las noticias por periódico. Al estadio también dejé de asistir.

Cuando fue autoridad del fútbol denunció hechos de corrupción. ¿Todo quedó en nada?

Yo cumplí mi parte e hice lo que mi conciencia me decía. En ese momento, todos los datos que recibí y que me sirvieron para denunciar los tengo grabados y guardados. Jamás mentí.

¿Se arrepiente?

No, nunca. De ninguna manera. Además, lo hice por el fútbol mismo, tomando en cuenta que es una actividad noble y linda por la que niños y jóvenes se alegran y se divierten. Es un deporte tan bello, que ayuda a nuestros jóvenes a salir de actividades indeseadas y que pueden ser dañinas para su crecimiento. Por eso, todo lo que denuncié, lo hice porque no queríamos que se siga manejando mal este deporte.

Como sucedió con la FIFA…

Claro, el fútbol a nivel mundial fue golpeado por la corrupción y consentida por muchos años por la dirigencia. Tuvo que aparecer el FBI (es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.) para destapar todo lo que había de corrupción en el fútbol y así se generen cambios.

¿Se dieron los cambios?

Recuerdo que cuando asumí en la Federación Boliviana de Fútbol dije que iba a denunciar actos de corrupción. Incluso EL DEBER tituló una nota que me hicieron: “Si no cambian yo denuncio y renuncio”. Y lo hice, sobre todo a las personas que se opusieron a conducir el fútbol con transparencia. Fui coherente con mi pensamiento y mi forma de actuar.

Cuando renunció dijo que se iba con su pelota a otra parte porque se dio cuenta de que lo que le rodeaba era un Carnaval. ¿Tanto así?

Era verdad. Renuncié como una manera de interpelar a esa dirigencia, que con su silencio cómplice permite que se den hechos corruptos en el fútbol.

Ha pasado el tiempo, pero uno ve que los clubes siguen manejados por la misma gente.

Cada cual obrará de acuerdo a su conciencia. Yo ante la afición deportiva y la gente que ama este deporte hice lo que debí hacer en su momento.

¿Los cambios que se hicieron a los estatutos de la FBF fueron positivos?

Por supuesto. Primero, que hubo una exigencia internacional para modificarlos después del escándalo por corrupción en FIFA y de muchos de sus afiliados. Con todo eso hubo una necesidad de modificar porque no respondía a nuestra realidad. Fue una manera de unificar nuestro fútbol y abolir esa normativa que permitía que en la federación manden tres cabezas. Lamentablemente, aquí lo que falló es que se mantuvo la famosa paridad, que hace mucho daño. Con esto, prácticamente el fútbol aficionado es el que determina quién será el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, pese a que nosotros gestionamos para que se incluya a los otros actores sociales como es el fútbol femenino, el fútbol playa, el futsal y los futbolistas mismos que son parte esencial de esta actividad.

¿Es una tarea pendiente?

Es una asignatura pendiente, la incorporación de otros actores del fútbol al estatuto. En su momento se tiene que dar como se dio en otros países. Además, se tiene que acabar ese concepto de que el dirigente mire al jugador como algo nocivo y que están en permanente contradicción.

Pero, ¿se avanzó?

Considero que se avanzó con los cambios que se viene dando con los nuevos estatutos. Ocurre con la licencia de clubes, que ojalá se cumpla y que los clubes sean más serios en su responsabilidad. Los clubes tienen que dejar de ser equipos de fútbol para transformarse en verdaderas instituciones, bien ordenadas, bien estructuradas. La licencia también exige infraestructura y que los clubes tengan divisiones menores, porque es increíble que existan clubes sin divisiones menores. Por eso aún pululan jugadores de más de 30 años en equipos incluso de las asociaciones. De ahí es que lamento que la federación haya cortado el torneo de Promoción y Reservas y que quiera obligarse a que cada equipo presente a un sub 20 en los partidos del campeonato. No debió aprobarse porque los efectos no son positivos. Siguen utilizando a los sub 20 como laterales y ya apareció un caso de un jugador con nombre y edad adulterada.

¿Qué opina sobre los casos de amaño de partidos que se denunciaron el año pasado?

En reuniones que participé en la Conmebol se conformó en cierta oportunidad una comisión para investigar este asunto y en el país sugerí para que forme parte el dirigente de Guabirá Samuel González, ya que en ese entonces se hablaba de algunos hechos por amaño de partidos, sobre todo donde los protagonistas son los equipos chicos. En Bolivia se registraron muchas denuncias, pero no sé en qué habrá quedado.

Hablando de la Conmebol, ¿cuál es su visión sobre esta institución?

Lo que pasó antes con la Conmebol fue un asalto. De los informes de auditoría que conocí, en la época que mandaba Nicolás Leoz (1986-2013) se transfirieron a una cuenta de su empresa 29 millones de dólares en ocho años. Más de cien millones de dólares que pertenecían a la Conmebol fueron transferidos a cuentas privadas con paraísos fiscales.

¿Lo mismo ocurrió con la plata de los derechos de TV?

Por supuesto. Ahora se paga mucho más por derechos de televisión y sponsorización. Un testimonio de todo esto es que luego de las denuncias se incrementó la cantidad de dinero que se da como premios. Lo que se les paga a los clubes por su participación es muchísimo más. ¿Qué pasaba? Que la plata de los clubes se la llevaban antes los dirigentes de la Conmebol. No necesita uno ser contador para darse cuenta.

¿Hoy se administra mejor?

Con Alejandro Dominguez a la cabeza ha cambiado bastante el manejo de la Conmebol. Él la sufrió muchísimo cuando llegó ahí. Incluso fue atacado por los mismos funcionarios. Ha hecho cosas importantes, se animó a hacer las auditorías, aunque faltaba mucha documentación porque se la llevaron sus antecesores al momento de irse. Hay gente buena y eso ayudó a la transformación, que no fue fácil porque la Conmebol pasó de ser sospechosa a ser parte del cambio que se persigue. Es decir pasó a ser víctima.

¿Qué opina de la corta gestión que lleva el nuevo presidente de la FBF, César Salinas?

El problema es que este señor (César Salinas) está rodeado de gente que le ha hecho mucho daño a nuestro fútbol. Es gente que yo denuncié y me ratifico de lo que dije sobre ellos en su momento. No me niego nada. Ojalá, por él como persona, que se sacuda de esa gente o los controle, aunque lo veo difícil.

¿Fue justo el trato que recibió Eduardo Villegas de la FBF?

Se lo manoseó. Lo que estaba pidiendo no estaba lejos de lo que se les pagaba a los anteriores técnicos, incluido Mauricio Soria que fue elegido cuando estuve en la federación.

Usted en su momento también fue un duro crítico de cómo se maneja la Asociación Cruceña de Fútbol(ACF)…

Es un desastre la Asociación Cruceña de Fútbol. Sus campeonatos solo duran pocos meses y no toda una temporada como ocurría antes. Ahora, los jugadores que surgen son de los clubes profesionales y no de los campeonatos de la asociación. Fíjense con la última selección sub 20 que asistió al Sudamericano de Chile. Los jugadores eran de Blooming, Oriente, Sport Boys, Wilstermann; es decir, todos de los clubes profesionales menos de la ACF.

¿Y Blooming, el club de sus amores?

Me gusta, que la actual dirigencia apunte a promocionar jugadores. La yesquera es buena consejera. Además, me gusta que esté Platiní (Erwin Sánchez), siendo que ha sido un entrenador de la selección boliviana ahora esté dirigiendo jóvenes para promocionarlos como ha ocurrido con los cinco que estuvieron en la selección sub 20, aunque hay otros jóvenes que también ya forman parte del plantel profesional, como es el caso de Cordano, Urapuca, Carrasco y otros que no recuerdo. Hay buenos y la novedad es que después de muchos años Blooming vuelve a vender jugadores que se formaron en el club. A todo esto se suma, que ahora tenemos un equipo en la Primera A de la ACF con Academia. Debió llamarse Blooming, pero por los estatutos de la asociación no lo permiten. Hubiese sido bueno que así sea para que puedan alternar también con los del equipo profesional, como ocurre en otros países donde hay equipos en divisiones inferiores. Ocurre con Real Madrid, y Barcelona, que tienen representativos en la segunda división.

¿En lo deportivo y en lo institucional qué panorama ve?

Apenas me enteré de que en el lío de los terrenos de la sede hubo un préstamo encubierto a través de una venta con pacto a rescate. Una venta con un precio irrisorio. Eso da lugar a un proceso por lesión enorme, pero hasta ahí nomás. No sé lo que sucederá después y no sé cómo se estará manejando. De todas maneras, ojalá que se manejen bien y recuperen esos terrenos. La sede de Blooming es hermosa y creo que la mejor del país.

¿Volverá al fútbol?

Más adelante quizás. Ahora tengo muchas cosas por hacer y que estaban pendientes a nivel personal. El bichito del fútbol es cosa seria. Por eso, quizás más adelante en mi club, pero ya meterme en otros niveles, ni idea.

Fuente: diez.bo