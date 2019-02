MAS y oposición critican el “día del regocijo” por los 80 años de Percy

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, manifestó que la disposición es “exagerada”; mientras que los líderes opositores la califican de “alabanza”.





Legisladores del oficialismo y de la oposición criticaron ayer la disposición del municipio de Santa Cruz de declarar el 14 de febrero como el “Día del regocijo” en honor a la fecha de nacimiento del alcalde cruceño, Percy Fernández, quien cumple 80 años.

En el Movimiento Al Socialismo (MAS) ven que la declaratoria no es “adecuada” y es, más bien, “exagerada”. Mientras que los opositores detectan “alabanzas” al alcalde.

“El pleno del Concejo Municipal aprobó este martes por unanimidad la Ley Municipal Nº 1057 ‘Honores al mejor alcalde de Bolivia, al alcalde de Santa Cruz y de Bolivia más veces elegido en la historia por voto popular, Percy Fernández Áñez’”, se lee en una nota de prensa del Concejo cruceño.

Ante la aprobación de la disposición edil, el diputado del MAS Lino Cárdenas sostuvo que “no es adecuada, por más trascendencia que haya tenido (Fernández) a lo largo de estos años en el municipio”. “No encuentro el respaldo en ninguna disposición legal que pudiera avalarla”, afirmó el legislador.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó que la declaratoria es “exagerada” y subrayó que el 14 de febrero se recuerda la invasión de Chile a territorio nacional.

“Contradice los antecedentes históricos, porque la fecha es nefasta para el pueblo boliviano. El regocijo es una exageración que hace el Concejo Municipal de Santa Cruz”, declaró.

En criterio del diputado de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral si los seguidores del alcalde cruceño buscaban hacerle un homenaje a Fernández, sólo debían “entregarle un reconocimiento o un premio, pero no declarar un día de regocijo”.

“Es un tema que está fuera de lugar. Don Percy todavía está vivo; y segundo, más allá que él fue un buen alcalde, creemos que son alabanzas de sus mismos compañeros y pretender incluir a toda la gente de Santa Cruz en un día de regocijo que a otros no les interesa”, criticó Barral.

El legislador agregó que “querer plantear una especie de ídolo a la fuerza, no me parece, porque no toda Santa Cruz votó por Percy Fernández”.

Rafael Quispe, también diputado opositor, expresó su desacuerdo con la disposición. El legislador afirmó que lo único que se busca es “idolatrar al alcalde Fernández”; y se sigue la línea del partido de Gobierno en relación a la figura del presidente Evo Morales.

“Me parece que están siguiendo la línea de Morales que quieren que se lo idolatre. No hay ninguna normativa que diga que alguien que ha servido al municipio o a la patria tiene que tener día de regocijo, pero sí está normado cuando uno muere. Es incoherencia, no podemos declarar a una persona por sus 80 años como día del regocijo”, apuntó el diputado Quispe.

Percy, entre insultos y abusos

El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, hizo noticia en los últimos años no sólo por su actividad de burgomaestre, sino por insultar a los gremiales y a periodistas, pero también por abuso.

Sobre los insultos a los gremiales, hay dos casos emblemáticos ocurridos en enero y mayo de 2018.

En enero de ese año pasó cuando Fernández perdió los estribos durante una sesión del Concejo en la que se analizaba el proceso de ordenamiento y traslado de los dos mercados populares más grandes de la ciudad.

A la reunión asistieron comerciantes, quienes en la sesión expresaron su protesta por la reubicación, lo que molestó al alcalde, quien expresó: “¡Qué hacemos nosotros rogándole a los gremiales para que reciban esta obra, me cag… en los gremiales, no sean cojudos… váyanse a la mier…”.

En el caso de ataques a periodistas, en mayo de 2009, el alcalde le dijo “cara de dengue” a una periodista, cuando ésta le preguntó sobre las medidas para enfrentar el dengue.

El 1 de abril de 2016 se informó que Fernández increpó a periodistas y ordenó que sean desalojados de una conferencia que había sido convocada para informar sobre una campaña de fumigación contra el virus del zika. En aquella oportunidad un reportero le preguntó sobre la compra de un dron que se adquirió para de seguridad ciudadana, pero que la Policía indicó que el equipo no cumplía las especificaciones técnicas para tareas de vigilancia, y rechazó el equipo. “¿Qué les pasa a ustedes? Están obsesionados con el dron ese”, les dijo el alcalde a los periodistas.

El 23 de marzo de 2017, Fernández insultó a un periodista que intentó hacerle una pregunta. “Estoy hablando yo y me corta. Qué me va a preguntar, pregúnteme, ya no sea cojudo, pregúnteme”, afirmó Fernández, quien luego llamó al periodista para pedirle disculpas.

Los casos de abuso son los siguientes: en un acto público en 2012, en la Villa 1ro de Mayo de Santa Cruz Fernández manoseó a una concejala mientras ella emitía un discurso; y en abril de 2014 tocó la pierna de una periodista, después de que ella se sentara a su lado para entrevistarle. Ante las críticas, el alcalde presentó una disculpa a través de un comunicado.

El 7 de mayo de 2012 se conoció que circulaba en las redes un video en el que Fernández besa por la fuerza a una funcionaria. La filmación no era reciente, databa de agosto de 2010, según versiones de prensa.

Página Siete / Laura Maldonado / La Paz

