Mauricio Soria: “Pueden evaluar lo que quieran”

El entrenador de Oriente se molestó cuando le consultaron sobre el análisis que asnticipó la dirigencia sobre su trabajo después del clásico cruceño. Además, reiteró las falencias físicas de su equipo

Directo. Así respondió el técnico de Oriente Petrolero, Mauricio Soria, ante la consulta respecto a su apreciación sobre las declaraciones del presidente del club, Yimmy Montaño, que adelantó que el cochabambino será evaluado después de que se dispute el primer clásico cruceño del año (el viernes 3/03). “No hay problema, pueden evaluar lo que quieran y ustedes también (la prensa), no me interesa”, disparó.

Soria se molestó por la interrogante al considerarla que ha pasado tan solo un mes desde el inicio del torneo para considerar que su permanencia en Oriente esté en la cuerda floja. “Yo solo entreno, si hasta hoy día quieren que me quede, me voy hoy día, no tengo problemas. Tu pregunta es realmente molesta porque llevamos un mes”, respondió el técnico refinero.

Hace unos días, el titular refinero, Yimy Montaño, indicó que “vamos a esperar hasta el clásico y luego nos reuniremos con el técnico”. Además no ocultó su preocupación por la campaña y el bajo nivel de los refuerzos que hasta el momento no han colmado las expectativas de los hinchas.

El equipo verdolaga está en el quinto puesto del torneo Apertura 2019, con 13 puntos, -igual que Wilstermann (4º) y Blooming (6º)- producto de tres victorias y cuatro empates y ha perdido en una sola oportunidad. “Yo estoy muy feliz con lo que está haciendo el directorio y más con lo que realizan los jugadores”, remarcó Soria, después de la victoria de Oriente sobre San José (4-3).

Sobre el partido, Soria indicó que como siempre el rival le saca ventaja en lo físico a sus dirigidos. “El segundo tiempo San José hizo un gran trabajo, desde la parte física la verdad fuimos superados totalmente”, reconoció. El técnico viene hablando de este tema desde el inicio, ya que no tuvo la oportunidad de realizar la pretemporada con el plantel completo por diferentes motivos.

“Lo que espero es que los hinchas tengan paciencia para ver pronto a un Oriente que juegue como lo hizo en el primer tiempo”, expresó Soria, que fue oficializado en diciembre como nuevo técnico refinero por la dirigencia.

