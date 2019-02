Mesa afirma que no dará “cancha libre” a Evo tras el incidente en Potosí

La víspera, el candidato presidencial no pudo ingresar a dependencias de la Universidad Autónoma Tomás Frías debido a que un grupo de personas cerró sus puertas.

El candidato presidencial de la alianza “Comunidad Ciudadana”, Carlos MesaLa Paz, 11 de febrero (ANF).- El candidato presidencial de la alianza “Comunidad Ciudadana”, Carlos Mesa, afirmó este lunes que no le dejará “la cancha libre” al presidente Evo Morales de cara a las próximas elecciones generales de octubre, tras el incidente ocurrido en Potosí que impidió su ingreso a la Universidad Tomás Frías.



“Lo que no le vamos a dar al presidente Morales es una cancha libre para hacer lo que le parezca conveniente en el ámbito electoral”, manifestó Mesa, según un reporte de radio Compañera.



Mesa junto a Gustavo Pedraza se encuentran desarrollando su campaña electoral en el país y en estos últimos días decidieron darse cita en la capital potosina para realizar distintas actividades, entre ellas una conferencia en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, acto programado para el domingo, donde escucharía a la gente y expondría sus propuestas gubernamentales.



Sin embargo, el evento no pudo realizarse debido a que un grupo de personas cerró las puertas de dicha universidad e impidió la entrada a los candidatos que tuvieron que retirarse del lugar.

Un día después, el expresidente aseguró que él y Pedraza serán candidatos “independientemente de que se acepte o no se acepte nuestra petición o independientemente de que si el candidato ilegal (Evo Morales) postule o no postule”.



En esa línea dijo que en su lógica interpreta que el país está ante un gobierno “claramente autoritario que le da la espalda a la democracia y a la Constitución Política del Estado”, y que por ello perdió toda la legitimidad para ser parte de las elecciones presidenciales.



“No hay menor duda sobre este tema. Creo que la legitimidad ha sido completamente perdida por el Gobierno y eso lo vamos a probar en la elección de octubre, ahí se verá como el 21F se vuelve a aplicar entendiendo que serán muy pocos los que acepten a Morales como un candidato legítimo”, indicó.



Oficialismo pide pruebas a Mesa por su acusación

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sergio Choque, solicitó iniciar un proceso penal contra Mesa por los presuntos delitos de difamación y calumnia si es que en el lapso de 48 horas el candidato no demuestra sus acusaciones contra el Gobierno.



El legislador oficialista dijo que ante la acusación “temeraria” de Mesa “nosotros vamos a tomar los recaudos correspondientes” y que a través de la bancada nacional del MAS “vamos a pedir que se inicie una acción penal contra Mesa”.



“No podemos señalar con el dedo a cualquier persona por un delito. Cada persona denuncia un delito tiene que probar a través de los medios correspondiente”, dijo.



Choque aseguró que “cualquier candidato habilitado por el Órgano Electoral puede ingresar a todo lugar de Bolivia como lo prevé la Constitución”, pero que en algunas regiones “la población no va a permitir que personajes que han hecho daño al país ingresen a su territorio”.

