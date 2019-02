Miles de argelinos se manifiestan contra el quinto mandato de Buteflika

Por primera vez en 20 años bajo la misma presidencia, jóvenes convocados a través de Internet desafían al régimen en varias ciudades

Por primera vez desde que el presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, de 81 años, llegó al poder en 1999, miles de personas en varias ciudades se han manifestado contra la candidatura electoral de Buteflika. En el único país del Norte de África donde no se registraron protestas masivas durante la primavera árabe de 2011, miles de jóvenes expresan ahora su rechazo a la concurrencia de Buteflika a las elecciones presidenciales del próximo 18 de abril, lo que supondría su quinto mandato consecutivo en caso de victoria.

Desde que sufriera un infarto cerebral en 2013, Buteflika solo se deja ver en público en escasas ocasiones y siempre en silla de ruedas; apenas se desplaza al exterior del país para someterse a lo que en los comunicados oficiales se denomina “exámenes médicos periódicos”, como tiene previsto hacerlo este domingo en Ginebra, y no pronuncia un discurso desde hace siete años.

El pasado 10 de febrero Buteflika comunicó en una carta que se presentaría a las presidenciales de abril. La semana pasada ya protestaron contra el anuncio cientos de personas, sobre todo jóvenes, en varias ciudades del país. Desafiaban no solo la prohibición de manifestarse sino los mensajes de los partidarios de Buteflika que advertían contra la desestabilización del país. “Los sirios también salieron a manifestarse pacíficamente en la primavera árabe”, recordaban los seguidores presidenciales.

La convocatoria de este viernes se había difundido a través de las redes sociales. Los mensajes coincidían en que había que salir a la calle después de la oración en las mezquitas. Y así lo hicieron cientos de jóvenes en ciudades como Orán, Jerrata, Sétif o Tiaret. El mensaje más repetido era: “No al quinto mandato”.

Lounès Guemache, director del sitio digital TSA, el más leído del país, indicaba por teléfono que “es la primera vez que miles, tal vez decenas de miles de personas, se manifiestan expresamente contra Buteflika desde que llegó al poder. Y no de forma vaga contra el poder”. El experto subrayaba: “Aquí hay mucho miedo a una guerra civil como la que sufrimos en la década de los noventa. Pero ahora la gente ha salido pacíficamente en muchas ciudades. Las cifras económicas van mal y la gente está perdiendo el miedo al régimen porque hay más miedo al hambre y a la miseria. Muchos dicen ‘no queremos convertirnos en otra Venezuela’. Hay jóvenes que llegan a romper el retrato de Buteflika delante de las cámaras. No hacen un balance de los 20 años de Buteflika. Simplemente, no quieren que lo presenten o se presente a un quinto mandato”.

Guemache está convencido de que las masivas protestas de este viernes marcarán un antes y un después. “Esto no lo habíamos visto nunca. En las últimas presidenciales, hubo un movimiento de protesta en las redes que apenas fue secundado de forma muy minoritaria en Argel. Esta vez hay una verdadera adhesión popular”, concluye.

Un ejemplo muestra el giro que se ha producido en la sociedad argelina en un año. En 2018, en un acto de homenaje, varios seguidores ofrecían un caballo al retrato del jefe de Estado. Este año, cuando los dirigentes del Frente de Liberación Nacional (FLN) anunciaron el 9 de febrero que su candidato sería Abdelaziz Buteflika, sus fieles le regalaron un cuadro con una escena de beduinos. A falta de la presencia física de Buteflika, los dirigentes del FLN solo pudieron colocar el cuadro de los beduinos frente al retrato del presidente. Un cuadro frente a otro. Este viernes circulaba una foto en las redes sociales donde se veía un cuadro vacío y al fondo los manifestantes en protesta por el quinto mandato.

Hacen Ouali, columnista de El Watan, advertía este jueves: “Sopla un viento de cólera en el país. El anuncio absurdo de la quinta candidatura de Buteflika se vive como una humillación suprema infligida a toda la nación. El destino de un país está en juego. El instante es de todo menos banal. Es un momento nacional decisivo”. Para este domingo hay convocadas nuevas manifestaciones.