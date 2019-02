Montaño asegura que el SUS es una oportunidad histórica para otorgar salud gratuita

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, aseguró el martes que el Sistema Único de Salud (SUS) es una oportunidad histórica para otorgar salud gratuita a más de 5 millones de bolivianos que no tienen un seguro, después que el gobierno realizó una gran inversión para infraestructura y recursos humanos.

“El SUS es la posibilidad histórica nunca antes vista en la historia del país, porque se han introducido 8.000 ítems en un año, nunca se han invertido como ahora más de 2.000 millones en infraestructura hospitalaria, entonces es una oportunidad para avanzar y tenemos que ir avanzando paulatinamente”, remarcó a la televisora Unitel.

De esa manera, Montaño contrapesó las versiones de algunos médicos y sectores de la oposición sobre una supuesta falta de condiciones para iniciar las prestaciones a partir del 1 de marzo, al recordar que no mencionan que el gobierno destinó un presupuesto inicial de 200 millones de dólares para su implementación, monto que irá subiendo gradualmente.

Además de la construcción de 49 hospitales, muchos de ellos ya en ejecución.

“No es correcto, no es justo decir que el Gobierno actual no haya hecho nada por la salud y mucho menos si lo comparamos con gobiernos anteriores, no me parece justo”, reflexionó.

Recordó que antes del 2006, se habían creado 17.000 ítems para los médicos, mientras en los últimos 13 años, el Gobierno creó otros 18.000, a los que se sumarán los 8.000 puestos que para la implementación del SUS.

“Te doy tres datos, cuando el presidente Evo Morales asume el Gobierno, el 2006, en salud el gasto per cápita era un poquito más de 50 dólares por persona, hoy se ha cuadriplicado, hoy se gasta más de 200 dólares, entonces hoy estamos más preparados que el 2006 para implementar el SUS”, argumentó la Ministra de Salud.

Montaño afirmó que los avances en materia de salud tienen que ver con la nacionalización de los recursos naturales particularmente de los hidrocarburos.

Por otra parte, anunció que en la promulgación de la Ley del SUS, que se realizará mañana, miércoles, en la Casa Grande del Pueblo, participarán todos los sectores que se beneficiarán con el seguro de salud gratuito, además de la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales del país.

El SUS ofrecerá inicialmente más de 300 prestaciones de salud a los bolivianos que no tienen seguro médico, al igual que a extranjeros, que serán atendidos en las mismas condiciones que los bolivianos, en el marco de acuerdos internacionales.



