Nacional somete en tres minutos a Blooming

La academia cruceña se llevaba el empate pero en los últimos minutos llegaron los goles de Royón (88’) y Reina (90+1’), para el triunfo de la banda roja en su estreno en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

Blooming resistió, pero no le alcanzó en el estadio Víctor Agustín Ugarte donde perdió en los últimos minutos ante Nacional Potosí por la cuenta de 2-0, en el penúltimo cotejo de la tercera fecha del torneo Apertura.

El uruguayo Nicolás Royón (88’) y el colombiano Harold Reina (90+1’), dieron el triunfo a la banda roja, que se estrenó de local y con el resultado se pone de escolta, con cinco puntos, a uno de Bolívar, Destroyers y The Strongest, actuales líderes del campeonato.

El primer tiempo fue improductivo, sobre todo para el local que no pudo vulnerar el arco de Marcos Daniel Vaca. Los más peligrosos, en el equipo potosino, fueron: Daniel Mancilla (13’ y 34’), Luis Pavia (26’) y Vladimir Castellón (28’).

Blooming trató de sorprender con los remates de Paúl Arano (25’ y 38’), como también los desbordes rápidos de Rafael Mollercke (Rafinha) que no tuvo compañía para finalizar los ataques, sobre todo con Gabriel Ríos.

En el complemento, Nacional apostó por el ingreso, primero, del charrúa Royón por Luis Pavia y luego del español de Bruno Pascua por el volante de contención Wilder Salazar, con el propósito de ganar mayor ataque para vulnerar la muralla defensiva de la visita.

Royón estuvo merodeando para inquietar de cabeza (59’), el arco de Vaca. Sin embargo, Blooming también generó peligro mientras continuaron en el terreno Arano y Rafinha. Sobre el final, el local subió aún más las cargas, estuvo cerca del primero con remate de Walter Rioja (84’).

Nacional ‘machucaba’ por el primero, que finalmente llegó mediante cabezazo de Royón que aprovechó el centro de Miguel Quiroga (88’). Los celestes se fueron en ataque para salvar el empate, aspecto que fue aprovechado por el local que encontró en un contragolpe a Reina para definir sólo ante Vaca, el segundo del cotejo (90+1’).

Nacional Potosí se estrena con victoria ante un Blooming que estuvo cerca de traerse un punto de la altura de la Villa Imperial.

