“Norte” de Paz Soldán será llevada a la pantalla grande

El escritor boliviano Edmundo Paz Soldán anunció hoy que la productora RT Features adquirió los derechos de su libro “Norte” para convertirlo en una película.

“Ya lo puedo decir: RT Features, la productora de Llámame por tu nombre (Call Me By Your Name) y La bruja, ha adquirido los derechos de mi novela Norte”, compartió Paz Soldán en su cuenta de Twitter junto al enlace de una publicación.

La nota señala que el año pasado, el escritor recibió la noticia que la productora eligió su libro.

“El Norte trata con la inmigración, y asumo que estaban interesados porque ese es un tema candente en este momento”, manifestó en su entrevista con Cornell Research.

El relato se centra en tres personajes que cruzaron la frontera de México para vivir en Estados Unidos y cómo la migración modifica un país.

“Dos se basan en personas reales. La tercera es una niña latina que se crió en Estados Unidos y quiere contar la historia de su comunidad a través de la escritura de cómics. Para dar vida a los personajes, Paz Soldán investigó las vidas de los dos inmigrantes que inspiraron su relato de ficción”, señala la publicación.