Óscar Arias Sánchez, nobel y ex presidente de Costa Rica, es denunciado por abuso sexual

Alexandra Arce von Herold presentó su querella ante procuradores federales el lunes 4 de enero y dio una declaración jurada, so pena de perjurio, en la que pidió que la fiscalía impute a Arias por abuso sexual. Arce compartió una copia de la denuncia, de diez páginas, con The New York Times; el documento da cuenta de que se reunió con los procuradores costarricenses durante casi tres horas. La doctora Arce no buscó indemnización monetaria por daños.