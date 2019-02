Padres de pacientes toman como rehenes a tres médicos del Oncológico

Padres de los niños con cáncer decidieron tomar como rehenes a tres médicos del Hospital Oncológico entre ellos a la directora del nosocomio, debido a la falla de la ministra de Salud en cuanto a la reunión que se tenida programada para el día de hoy a las 9 de la mañana para tratar la ley del cáncer.

Los padres aseguran que en cuanto vaya pasando el tiempo irán intensificando las medidas ya que están cansados que no los tomen en serio y siempre los dejen para últimas instancias.

“Son nuestros niños los que están en riesgo, al gobierno le vale un pepino, al gobierno no le interesa la salud, que no se haga la burla, si no se siente capaz de dar solución al problema de salud, ¡renuncie señora ministra!” señaló molesta Carmen Villagómez, vicepresidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer.

Aseguran que no dejarán libres a los rehenes hasta que la Ministra de Salud se haga presente en el lugar para poder cumplir con la reunión que se tenía pactada.

