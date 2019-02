Patzi dice que le “encantó” la polémica por sus dichos tras la tragedia en la vía a Caranavi

Pero “era necesario” pedir disculpas por decir que “no era tractorista o maquinista”, remarcó el Gobernador de La Paz.

Félix Patzi, gobernador de La Paz, en una entrevista con radio Fides. Foto: @gobernacionlp

La Paz, 11 de febrero (ANF). – El gobernador de La Paz, Félix Patzi, aseguró este lunes que le gustó mucho la polémica desatada por las declaraciones que hizo para justificar su ausencia inicial en la tragedia registrada en la carretera a Caranavi.

“A mí me encantó la polémica porque (nos permitió preguntarnos) cuál sería realmente el rol de una autoridad en este tipo de casos y (sigo considerando) que se debería desplazar gente especializada para ayudar en el momento (y no sólo) ir de observador”, dijo Patzi, en una entrevista con radio Fides.

El pasado 2 de febrero se registró un deslizamiento de mazamorra en la carretera a Caranavi, que sepultó varios vehículos y dejó hasta el momento al menos 18 muertos, mientras varias otras personas continúan reportadas como desaparecidas.

Al día siguiente, cuando los pasajeros pasaban a pie por encima del derrumbe y los rescatistas buscaban a las víctimas, se volvió a producir otro deslizamiento y las autoridades nacionales se trasladaron hasta el lugar de la tragedia para impulsar las tareas de búsqueda y rescate, entre tanto, Patzi no apareció.

Esa ausencia generó una ola de críticas y el 5 de febrero el Gobernador respondió a sus detractores. “No soy maquinista ¿Qué voy a hacer? ¿Mirar? ¿Ese rato sacarme foto? Muy probablemente querían verme en el lugar, pero qué voy a hacer en el lugar, yo no soy maquinista, no soy tractorista, lo que hay que hacer es gestionar desde aquí. Si no he enviado la ayuda el fin de semana es justamente por el derrumbe en la carretera”, manifestó.

Esas declaraciones generaron nuevamente cuestionamientos y 8 de febrero el Gobernador se vio obligado a pedir disculpas públicas al llegar con víveres hasta el municipio de Caranavi.

“Lo dicho no lo hice de manera correcta, yo quiero pedir disculpas fundamentalmente a la población de Caranavi y al departamento de La Paz, disculpas por no haber dicho correctamente las cosas. Yo quería decir que lo más urgente era enviar médicos y maquinarias”, sostuvo entonces.

Hoy dijo que si hubiera ido hasta el lugar de la tragedia casi de inmediato, igual habría recibido críticas porque “cuando uno ya es político, eso es normal”. Y consultado por qué entonces terminó pidiendo disculpas, respondió que “era necesario” porque “probablemente al decir que no era tractorista o maquinista podría generar sentimientos contrarios”.