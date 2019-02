Pequeños productores pierden más 170.000 has de cultivos en Santa Cruz

El dirigente señaló que están enviando cartas a los ministerios de Desarrollo Rural y de Economía y Finanzas para que les brinden alguna alternativa de solución al problema que afrontan.

La Paz, 22 de febrero (ANF).- El presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente, Isidoro Barrientos, informó este viernes sobre la pérdida de más de 170.000 hectáreas de cultivos en al menos seis municipios del departamento de Santa Cruz por la sequía.

“En el municipio de Pailón el 95 por ciento de las hectáreas de soya están irrecuperables, en Cuatro Cañadas el 60%, en San Julián hay mucha afectación, así como en parte de Guarayos, en la Gran Chiquitanía y Cabezas hay afectación en maíz”, dijo Barrientos.

Indicó que los productos afectados son 160.000 hectáreas de soya; 15.000 hectáreas de maíz; 4.500 hectáreas de sorgo; y otra cantidad en frejol y sésamo. Adelantó que la cantidad aumentará por la falta de agua.



El dirigente señaló que están enviando cartas a los ministerios de Desarrollo Rural y de Economía y Finanzas para que les brinden alguna alternativa de solución al problema que afrontan.

Dijo también que están pidiendo el uso de biotecnología para tener un producto resistente a la sequía y evitar las repetidas emergencias que sufren cada año.



“Ya venimos pidiendo al gobierno nacional en varias reuniones para que se use esta tecnología, ya que no hay resistencia a la sequía, y eso nos puede ayudar para que no nos golpee mucho la sequía, sobre todo a los productores de pequeña escala”, apuntó.

